V Galeriji Kresija bodo ob 19.00 odprli razstavo Zemlja s sitotiski, skulpturami in risbami latvijskih umetnic Agate Lielpetere in Luize Rukšane. Razstava, ki bo na ogled do 28. avgusta, je nastala v produkciji kreativnega centra Poligon ter s podporo Latvijske državne fundacije za kulturo.

"Če se osredotočimo na 'kulturo' v agrikulturi, govorimo o skrbi in negovanju, vendar nas globalizacija in naraščajoče povpraševanje silita, da se širimo v naravna okolja. V učinkovitost usmerjeno kmetijstvo zmanjšuje prisotnost avtohtonih sort, za katero skrbimo - rastlin, ki so postale del naše kulture in identitete," so zapisali v sporočilu za javnost.

Naslov razstave zaobjema vse pomene besede – prst, zemlja, košček zemlje, naš košček zemlje, naš planet. Obeležuje pot, ki nas vodi od mikroorganizmov do planetarne ravni. Umetnici nas vabita, da raziščemo, kam v tej verigi spadamo in kakšen je naš odnos z njo. Kakšen vonj ima naša prst? Kaj raste v njej? Kaj so v njej gojili naši stari starši? Kako jo negujemo mi? Odgovori na ta vprašanja ponujajo vpogled ne le v naše prakse kmetovanja, temveč tudi v kulturni okvir naše identitete. Z razumevanjem svoje prsti in zemlje se lahko nekaj naučimo tudi o svojih koreninah. Umetnici se, ne da bi se menili za velike pripovedi o nacionalni pripadnosti, osredotočita na manjše enote zemlje in prevprašujeta identiteto kot intimno stvarnost.

Sitotiski in skulpture umetnice Lielpetere so portreti žensk in sort krompirja, ki nosijo njihova imena. Poleg Latvijk je umetnica vključila tudi nekoč priljubljeno slovensko sorto igor, ki jo je virus Y skoraj iztrebil. Med latvijske sorte sodijo magdalena, zile in laimdota.

Risbe velikega formata z grafitom in ogljem avtorice Rukšane zagotavljajo kontekst in prikazujejo okolja, ki so značilna za latvijsko pokrajino, a gledano z intimnega in odmaknjenega stališča. Avtorica izpušča barve, s čimer gledalcu omogoča, da te prostore doživlja skozi svetlobo, senco, teksturo in kompozicijo. Motivi so manjši izseki dežele.

Latvija je zgodovinsko gledano narod predanih jedcev krompirja. Posledično so vzgojili več domačih sort krompirja, ki so pogosto poimenovane po ženskah. Po besedah Lielpetere so krompir in ženske latvijsko narodno bogastvo, medtem ko se Rukšane tematiki posveča tudi z raziskovanjem povezave med ženskostjo, plodnostjo, delom in latvijsko pokrajino.

Leta 2018 se je Latvija po količini pridelanega krompirja s 113 kilogrami na prebivalca uvrstila na tretje mesto med evropskimi državami.

Agate Lielpetere (1995) je vizualna umetnica, ki živi in dela v Ljubljani. Diplomirala je na latvijski Akademiji za umetnost. Doslej je pripravila šest samostojnih razstav v Rigi in Ljubljani ter sodelovala na več skupinskih razstavah doma in v tujini, med drugim v Londonu in Tokiu.

Luize Rukšane (1995) se kot vizualna umetnica ukvarja predvsem z risbo. Tudi ona je diplomirala na latvijski Akademiji za umetnost, trenutno pa študira na Visoki šoli za oblikovanje v Hamburgu. S samostojno razstavo Folding Lines je letos zmagala po izboru občinstva v okviru Purvitisove nagrade, najprestižnejše latvijske nagrade za vizualno umetnost. Sodelovala je na razstavah po vsej Evropi, njena dela pa so vključena v zbirke Latvijskega nacionalnega muzeja umetnosti in fundacije VV ter zasebne zbirke.