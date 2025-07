Grda polsestra / Feministična revizija Pepelke

Disneyju in podobnim pravljičarjem bi šlo na bruhanje

zelo za

Anti-Pepelka. The Ugly Stepsister (Den stygge stesøsteren, 2025, Emilie Blichfeldt).

Norveška Grda polsestra – The Ugly Stepsister – je lucidna feministična revizija Pepelke, toda tako grozljiva in srhljiva, da bi šlo Disneyju in podobnim pravljičarjem na bruhanje. Zgodba se dogaja »nekoč« (na Norveškem), Elvira (Lea Myren), še najstnica, pa po mamini poroki s »premožnim« vdovcem dobi polsestro Agnes (Thea Sofie Loch Næss), ki je blazno lepa – v nasprotju z Elviro, ki ni niti približno tako privlačna, zato ne more konkurirati, ko začne brezmejno čedni, poetični princ Julian (Isac Calmroth) – toksičen tip – iskati deviško nevesto. Agnes – ja, Pepelka – je favoritka, toda Elvira, anti-Pepelka, nora na princa in njegovo poezijo, se podvrže – po diktatu svoje dominantne mame – »popolni preobrazbi«, strašni »plastično-kirurški« torturi, ki ji res grizlijevsko »popravi« zobe, usta, oči, nos, obraz, nasmeh, postavo.

Film ne skriva, da lepota boli – in da je razpadanje, gnitje resnica lepote. Objektiviranje ženske je toksično in seksistično, toda samoobjektiviranje ženske – »estetizacija«, lepotičenje, seksualizacija, standardizacija – je body horror, groteskni teater samomaličenja (in prilagajanja prstov čeveljčku), obešenjaški splet norosti, krutosti, samouničevalnosti in odvratnosti, polsestra Substance. (Shudder)

52C0rqyZKhg