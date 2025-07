»Vse, kar je skrajno, je nevarno«

Slavni dirigent poudarja, da se je prepiral s tistimi, ki delujejo proti glasbi, a ne zato, ker je konservativen. Dodal je, da postajamo družba, ki gleda, namesto da posluša.

Slavni italijanski dirigent Riccardo Muti, ki bo v ponedeljek dopolnil 84 let, je nedavno kritiziral kulturo politične korektnosti kot drugo obliko rasizma, ki se je dotaknil tudi opernega sveta. "Vse, kar je skrajno, je nevarno," je opozoril.

"Napačno je spreminjati besede v libretih oper - te je treba ocenjevati v zgodovinskem kontekstu," je še menil Muti v nedavnem pogovoru za milanski dnevnik Corriere della Sera.

"Menim, da ni prav, da nekdo odloča, kaj se sme in kaj se ne sme reči - razen če s tem koga žalimo ali storimo nekaj nezakonitega (...) Pri operah se spreminjajo besedila, čeprav bi jih morali obravnavati v zgodovinskem kontekstu. V uprizoritvi Turandot v Kanadi so tako imena Ping, Pang in Pong spremenili v Jim, Bob in Bill. To je druga oblika rasizma. Menim, da je vse, kar je skrajno, nevarno," je pojasnil italijanski dirigent, ki tudi letos ne bo praznoval svojega rojstnega dneva.

"To je dan kot vsak drug, in tako je že, odkar sem bil deček," je še dodal maestro, ki bo avgusta v Salzburgu dirigiral Brucknerjevo Mašo št. 3 v f-molu. V Salzburgu sicer že več let ne dirigira več oper, ampak samo koncerte. V ozadju so nesoglasja z režiserji.

"Prepiral sem se s tistimi, ki delujejo proti glasbi - ne zato, ker sem konservativen. Pogosto režijski koncepti nimajo ničesar opraviti z glasbo (...) Postali smo družba, ki gleda, namesto da posluša," je obžaloval.

Med svoje najlepše spomine je uvrstil koncert v Ravenni junija lani s 3316 zborovskimi pevci iz celotne Italije.

"Koncert je potekal pod avguštinskim geslom: Petje je stvar ljubečih. Ta koncert bom ponovil," je še napovedal in dodal, da zelo občuduje novega papeža Leona XIV., ki pripada avguštinskemu redu.