»Zgodovinski prispevek mednarodnemu pravu«

Slovenija pozdravlja precedenčno odločitev Meddržavnega sodišča

Slovenija pozdravlja precedenčno odločitev Meddržavnega sodišča (ICJ) v Haagu, da kršitve mednarodnih obveznosti na področju boja proti podnebnim spremembam predstavljajo protipravno ravnanje. Gre za zgodovinski prispevek mednarodnemu pravu, je ocenila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Slovenija je sodelovala v postopku pred sodiščem.

Sodišče je v svetovalnem mnenju potrdilo pravico do zdravega in čistega okolja ter varstvo podnebja kot predpogoj za uživanje vseh človekov pravic, je prek družbenega omrežja X sporočila Pirc Musar.

Sredino svetovalno mnenje predstavlja "zgodovinski prispevek mednarodnemu pravu za varstvo podnebja in okolja," je še poudarila predsednica in spomnila, da je Slovenija v postopku pred sodiščem sodelovala z intervencijo.

Kot je še navedla, gre za prvi primer ICJ s področja podnebne krize in hkrati tudi največji.

Odločitev sodišča so pozdravili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

"Kot država, ki je sodelovala v posvetovalnih postopkih, Slovenija močno podpira priznanje sodišča, da je čisto, zdravo in trajnostno okolje človekova pravica - pravica, ki podpira pravico do življenja, zdravja, hrane, vode in dostojanstva," so zapisali na družbenem X.

Postopek ugotavljanja odgovornosti držav za podnebne spremembe, ki ga je sprožila Generalna skupščina ZN na podlagi leta 2022 sprejete resolucije o pravici do čistega, zdravega in trajnostnega okolja, se je pred ICJ začel decembra lani.

"Kot država, ki je sodelovala v posvetovalnih postopkih, Slovenija močno podpira priznanje sodišča, da je čisto, zdravo in trajnostno okolje človekova pravica - pravica, ki podpira pravico do življenja, zdravja, hrane, vode in dostojanstva."



Nataša Pirc Musar,

predsednica republike

V postopku je sodelovalo 98 držav in 12 mednarodnih organizacij, kar je največ sodelujočih na ustni obravnavi v zgodovini sodišča. Med državami, ki so sodelovale v postopku, je svoje stališče predstavila tudi Slovenija.

Kot izhaja iz sredine precedenčne odločitve Meddržavnega sodišča v Haagu, kršitve mednarodnih obveznosti na področju boja proti podnebnim spremembam predstavljajo protipravno ravnanje. S tem bi lahko sodišče prizadetim državam odprlo pot za vložitev odškodninskih zahtevkov zoper kršiteljice.

Stroka ocenjuje, da bo za preučitev celotne odločitve sodišča potrebnega nekaj časa, saj da gre za enega najbolj kompleksnih primerov ICJ doslej, pa tudi, da bi lahko odločitev pomenila prelomno točko za okoljsko pravičnost in podnebne spore po vsem svetu.

Mnenja ICJ sicer niso zavezujoča, imajo pa precejšnjo moralno in pravno težo.