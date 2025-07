Slovenija pričakuje pojasnila Avstrije / 30 specialcev, policijski psi, helikopter in droni na antifašističnem taboru

Slovenska vlada zaskrbljena zaradi racije na antifašističnem taboru slovenskih študentov na avstrijskem Koroškem

Vlada je zaskrbljena spričo nedeljske racije na antifašističnem taboru na avstrijskem Koroškem. Slovenija pričakuje, da bodo avstrijski organi dogajanje raziskali ter podali verodostojna in celovita pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije. Zunanje ministrstvo je poklicalo na pogovor veleposlanika Avstrije in napovedalo diplomatsko noto.

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je izrazil pretresenost in zaskrbljenost nad vdorom policistov na Peršmanovo domačijo med antifašističnim taborom v organizaciji Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju in ga označil kot skrajno zaskrbljujoč dogodek.

"To, da na študentski kamp pride trideset specialcev s policijskimi psi, helikopterjem in droni zaradi suma upravnih prekrškov, vzbuja resen dvom v sorazmernost policijskega posredovanja," je poudaril. Dodal je, da je bil incident izjemno travmatičen za pripadnike slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, zato je vlada z njimi v tesnem stiku.

Po besedah ministra vlada podpira pozive koroških Slovencev zveznim in deželnim oblastem k preiskavi okoliščin in ozadja policijske akcije. Kot je poudaril Arčon, Slovenija od Avstrije pričakuje, da bo ravnala zrelo in v skladu z evropskimi demokratičnimi standardi. "Če se potrdi, da je šlo za prekoračitev pooblastil in pretirano uporabo sile, pričakujemo ustrezne posledice za odgovorne," je dodal, kot so danes sporočili iz Urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Avstrijska policija je na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev izvedla hišno preiskavo in identifikacijo prisotnih. Kot razlog za ukrepanje je navedla domnevne kršitve s področja kampiranja in varstva narave.

Po mnenju slovenske vlade je zaskrbljujoč predvsem očitek, da naj bi bil dogodek neprimeren za ta spominski kraj. "Takšna ocena, izrečena kljub podpori muzeja in udeležbi potomcev borcev in žrtev nacizma, odpira resna vprašanja o razumevanju pomena zgodovinskega izobraževanja in spominskih praks," so sporočili iz Ukoma.

Vlada pričakuje, da bodo pristojni avstrijski organi omogočili neodvisno razjasnitev dogodka, pojasnili razloge za izvedbo tovrstnega ukrepanja in zagotovili, da bodo vsi postopki zoper organizatorje in udeležence temeljili na spoštovanju pravic, zakonitosti in občutljivosti za pomen kraja in ljudi, ki tam delujejo.

Minister Arčon je opozoril, da bi bilo škoda, če tovrstni dogodki zasenčijo skupna prizadevanja za napredek pri uresničevanju določil Avstrijske državne pogodbe. "Pričakujemo, da se bosta do incidenta javno opredelila tako zvezni kancler kot koroški deželni glavar," je še poudaril.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu od avstrijskih zveznih in deželnih oblasti pričakujejo hitro, transparentno in temeljito preiskavo dogodka, kar so izpostavili tudi v pogovoru z avstrijskim veleposlanikom v Ljubljani. Ob tem so izrazili zaskrbljenost zaradi možnosti, da avstrijski organi pregona pri uporabi sile zoper udeležence tabora niso spoštovali načela sorazmernosti.

Ministrstvo je danes še sporočilo, da bodo avstrijskemu zunanjemu ministrstvu izročili diplomatsko noto. "Dogodek nas opominja na krhkost sožitja na narodnostno mešanih območjih, ki zahteva posebno občutljivost in preudarnost ter stalno angažiranost vseh nosilcev oblasti in celotne družbe," so zapisali in podarili, da je Slovenija še naprej pripravljena razvijati sodelovanje z Avstrijo na temeljih medsebojnega spoštovanja in zavezanosti skupnim evropskim vrednotam.

Nedeljsko racijo so danes obsodili tudi Socialni demokrati (SD) in Levica. V SD od avstrijskih oblasti pričakujejo takojšnje pojasnilo in razjasnitev vseh okoliščin, ki so privedle do racije. To v sporočilu za javnost označujejo za nedopusten in po obsegu ter intenziteti pretiran ukrep.

V Levici pa so racijo označili za neposreden udarec spominu na žrtve nacizma. "Takšno ravnanje oblasti kaže na popolno ignoranco in pomanjkanje občutka za občutljiv zgodovinski kontekst. Zahteva resen pogovor z avstrijskim veleposlaništvom in jasen odziv na bilateralni ravni," je še sporočila stranka.