Ovadeni izraelski vojak v Sloveniji

Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici in Policijska uprava Nova Gorica sta prejšnji teden prejela kazensko ovadbo zoper vojaka izraelske vojske, ki je v enem od turističnih krajev ob Soči. Vojak je bil s svojo brigado dejaven v tako imenovanem koridorju Netzarim v Gazi, kjer naj bi bila izvršena očitana mu kazniva dejanja, med drugim vojno hudodelstvo. Ali je ovadeni še v Sloveniji, ni jasno, v prvih dneh tedna ga policija ni izsledila, torej ga ni niti zaslišala. Kaj je epilog dveh ovadenih izraelskih vojakov v Belgiji?

Koridor Netzarim

»Lahko zgolj potrdimo, da v zadevi prejeto vsebino prijave še vedno preverjamo. Tuji državljan ni bil izsleden. Zaradi interesa postopka vam več podatkov v tem trenutku ne moremo posredovati. O vseh ugotovitvah sproti obveščamo pristojno državno tožilstvo,« so nam v začetku tedna odgovorili s policijske uprave Nova Gorica. Povedali so še, da vse primere, »ko so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, policija obravnava z vso skrbnostjo« in stori vse, »da se izsledi storilec kaznivega dejanja ter zberejo dokazi, ki so pomembni za uspešno izvedbo kazenskega postopka«. Iz tega je razumeti, da je ovadba dokazno močna. Dean Božnik z novogoriške policijske uprave je še dodal, da je na koncu tožilstvo »edino pristojno za odločanje o dokazih in nadaljnjem poteku postopka«. Iz tožilstva za zdaj odgovarjajo le: »Zaradi interesa postopka več informacij v tem trenutku ne moremo posredovati.«

Vložena ovadba naj bi vsebovala obsežno dokazno dokumentacijo, iz katere naj bi izhajali utemeljeni razlogi za sum, da je ovadeni v okupirani Gazi sodeloval pri kaznivih dejanjih, ki se skladno z načelom univerzalne jurisdikcije preganjajo tudi v Sloveniji. Očitani sta mu kaznivo dejanje vojnega hudodelstva naklepnih napadov na civilne objekte in sodelovanje pri prisilni premestitvi civilistov, ki po kazenskem zakoniku pomeni kaznivo dejanje hudodelstva zoper človečnost.

Ovadeni državljan Izraela je po zbranih dokazih po več mesecev, začenši že oktobra 2023, deloval v dveh divizijah izraelske vojske, ki sta delovali na območju tako imenovanega koridorja Netzarim, sedem kilometrov dolgega pasu od izraelske meje do Sredozemskega morja, s katerim je izraelska vojska ločila sever in jug Gaze. Spletni medij The Times of Israel je decembra 2024 opisoval, da so tam na začetku izraelske kopenske ofenzive konec oktobra 2023 vstopili tanki in oklepni transporterji, ko je izraelska vojska vdrla v Gazo z vzhoda in dosegla obalo, južno od mesta Gaza. »V naslednjih mesecih je vojska vzpostavila cesto, ki je potekala vzdolž koridorja, kot del prizadevanj za blokiranje Palestincev, ki se želijo vrniti v severno Gazo po pobegu na jug.« Cesto so tlakovali, koridor pa v izraelskih vojaških krogih imenujejo Be’eri koridor po izraelski obmejni skupnosti, ki jo je Hamas napadel 7. oktobra, in ne po zdaj že nekdanji naselbini Netzarim. Več častnikov in vojakov, ki so delovali na območju koridorja, je za izraelski časnik Haaretz decembra lani pričalo o neselektivnem ubijanju palestinskih civilistov, o politiki »odprtega ognja«, naključnega in brezbrižnega ubijanja. Neodvisna mednarodna preiskovalna komisija Združenih narodov je v poročilu ugotovila, da je območje koridorja – od kmetijskih zemljišč, šol in druge civilne infrastrukture – izpostavljeno obsežnemu rušenju in uničenju, takšna ravnanja izraelskih obrambnih sil pa je opredelila kot vojna hudodelstva. Več dokazov naj bi potrjevalo, da je ravno brigada, v kateri je bil ovadeni, izvajala tako imenovane operacije čiščenja vzdolž koridorja. Ovadeni ima zaprt dostop do profila na Facebooku. Middle East Monitor je januarja poročal, da izraelski vojaki pred potovanji v tujino množično »zapirajo« dostope ali brišejo svoje račune na družbenih omrežjih, da bi se izognili identifikaciji in procesiranju, Jerusalem Post pa je marca povzemal napoved izraelske vojske, da vojaki ne bodo smeli več uporabljati omrežij.

Julija sta bila zaradi suma resnih kršitev mednarodnega humanitarnega prava v Gazi ovadena dva izraelska vojaka tudi v Belgiji. Ovadbo je vložila nevladna organizacija Hind Rajab Foundation (imenuje se po petletni Hind Rami Ijad Radžab, ki jo je januarja 2024 v Gazi ubila izraelska vojska), ovadena sta se v Belgiji udeleževala festivala Tomorrowland. Belgijska policija ju je sredi julija izsledila in zaslišala, nato pa izpustila, je potrdilo tožilstvo, lahko sta zapustila Belgijo. Konec julija pa je belgijsko tožilstvo sporočilo, kot je povzel Euronews, da »se je odločilo, da bo pritožbe proti dvema članoma izraelske vojske posredovalo Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC) v interesu pravičnega izvrševanja pravice in v skladu z mednarodnimi obveznostmi Belgije«. Ob tem naj bi izraelsko zunanje ministrstvo trdilo, da je šlo za »enega civilista in enega vojaka«, kar bi lahko pomenilo ločevanje med poklicnim vojakom in vpoklicanim rezervistom.