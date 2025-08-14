Renesansa neumnih telefonov

Telefoni so postali kot »dude za odrasle«. Pripomoček, kot je Metaphone, ki sploh ni telefon, pa nam lahko pomaga opustiti navado: »Obred ostane, a brez dopaminske nagrade.«

Zavedanje, da zlobne tehnološke korporacije ribarijo naše podatke, zlato rudo 21. stoletja, se je v zadnjem desetletju postopoma, a trdno zasidralo v kolektivno zavest (večidel mlajših) uporabnikov. Dokaj silovito se širijo tudi vesti o temni plati pametnih telefonov in družbenih omrežij, zaradi katerih si številni uporabniki, zmožni tovrstne samorefleksije, odvisnost od naprav priznajo in se skušajo od njih tako ali drugače oddaljiti.

Med mehkejšimi prijemi vzpostavljanja distance do digitalnega cracka, imenovanega pametni telefon, so denimo aplikacije, kot so Opal, Freedom, Focus, Cold Turkey in Applov Screen Time, ki uporabniku v določenem delu dneva onemogočijo dostop do izbranih aplikacij, načelno takšnih, ki mu kradejo čas in zaradi njih na dolgi rok postaja bolj nesrečen – navadno so to družbena omrežja. Ja, ironično se lahko kompulzivni rabi aplikacij postavimo po robu tako, da si na telefon naložimo novo aplikacijo. A če se uporabnik abstinence loti tako, mora biti njegova volja vseeno zelo močna, saj je tovrstne programske blokade precej preprosto zaobiti, navadno z nekaj kliki, zato marsikateri samodiagnosticirani zasvojenec uporabi trši prijem, kot je na primer bojkotiranje pametnih telefonov in preklop na dobre stare »neumne telefone«, torej mobilnike, kakršne smo uporabljali na prelomu tisočletja.

Na trgu se zato pojavlja vse več mobilnih telefonov, ki se ponašajo z omejenim naborom funkcij in minimalističnim oblikovanjem, proizvajalci pa jih tržijo kot naprave za detoksikacijo oziroma osvoboditev od zaslona. Takšen je denimo The Boring Phone (slo. ’dolgočasni telefon’), uspešnica lanskega Milanskega tedna oblikovanja, ki je plod sodelovanja nizozemskega pivovarskega velikana Heinekena in ameriške modne znamke Bodega. Povod za nastanek dolgočasnega telefona je bila raziskava, ki jo je Heineken opravil med mladimi v Združenih državah Amerike in Združenem kraljestvu: kar 90 odstotkov anketirancev je priznalo nagnjenost k »doomscrollanju«, torej neskončnemu brezciljnemu drsenju po zaslonu.

Dolgočasni telefon, ki je bil ustvarjen v sila omejeni nakladi in ga za zdaj pravzaprav sploh še ni mogoče kupiti, je zgolj primer v množici »neumnih telefonov« na nišnem trgu, ki ga je ustvaril odpor do okovov zaslona, hiperpovezanosti, prostovoljnega razdajanja podatkov in sodelovanja v ekonomiji pozornosti. Tu so denimo še Light Phone, Mudita Pure in Punkt MP02, ki je videti kot staroveški žepni kalkulator. Vsi temeljijo na istem konceptu: uporabniku ponuditi osnovna orodja za komunikacijo, kar izključuje dostop do medmrežja in možnost nalaganja aplikacij. Izjema je veliki prodajni hit Nokia 2780, ki je nekakšen hibrid med pametnim in neumnim telefonom – kompromis, s katerim so zadovoljene potrebe uporabnikov, ki si želijo omejiti digitalni stres, a hkrati nočejo popolnoma izgubiti funkcionalnosti pametnega telefona, kakršne so v sodobnem življenju pogosto nujne, denimo navigacije z aplikacijo Google Maps.

Čeprav se vse naštete naprave ponašajo z izrazitim retro oblikovanjem, njihovo ciljno občinstvo pravzaprav niso potrošniki, ki jih pri nakupu vodijo nostalgični vzgibi, saj se zanje zanimajo predvsem generacije, ki so zrasle z internetom, večidel zoomerji.

Nekateri grejo pri iskanju nadomestkov za pametni telefon še korak dlje: na trgu se je nedavno pojavil tako imenovani Methaphone, katerega moto je »telefon, ki to ni«, ime pa je sklop iz besed metadon in telefon, saj gre za »sredstvo«, ki naj bi zasvojencem s telefonom med odvajanjem pomagalo v abstinenčni krizi. Methaphone pravzaprav ni naprava ali telefon, temveč gre za prozorno akrilno ploščico v obliki pametnega telefona, ki je popolnoma »analogna« oziroma sploh nima nikakršnih funkcij: zasvojencem pomaga pri kratkotrajnem zadovoljevanju refleksnega impulza, zaradi katerega podzavestno segajo po telefonu. Kot je za revijo Wired povedala Anna Lembke, strokovnjakinja za odvisnost z Medicinske fakultete Stanfordove univerze, so »telefoni postali kot dude za odrasle«, pripomoček, kot je Metaphone, ki ga primerja z elektronsko cigareto brez nikotina, pa nam lahko pomaga opustiti navado: »Obred ostane, a brez dopaminske nagrade.«

