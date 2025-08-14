Čarobna noč Janeza Janše

Taborjenje z dovoljenji ali brez njih

Slika začasnega tabora, ki jo je objavil Janez Janša

© X, Janez Janša

To poletje je stranka SDS že 30. pripravila svoj poletni tabor. Potekal je v kampu Klin v Lepeni, dolini na obrobju Triglavskega narodnega parka. Štirinajst dni so člani stranke preživeli tako, da so hodili v gore, raftali po Soči, molili, splezali na Triglav. Na programu ni manjkalo zgodovinskih predavanj z naslovi kot Raziskovanje staroselcev pri nas in iskanje slovenskih korenin: Slovenci, kdo smo in od kdaj smo tu?. Zadnji dan tabora pa je bil seveda dan počitka. »Skalaški dan počitka za krepitev vere, upanja in ljubezni«, ki je »za srce in dušo, družino in našo domovino«.

Poleg vseh teh dejavnosti v idiličnem okolju narodnega parka se je manjši del udeležencev tabora odpravil tudi na bivakiranje. Noč so torej preživeli v bivakih, enostavnih šotorih, ki jih sestavlja nekaj palic in šotorsko krilo. Sredi tabora so zakurili ogenj in si skuhali preprosto hrano, prizor pa je Janez Janša objavil na družbenem omrežju X. Pripisal je: »Dviga plamen se iz ognja … Pohod v neznano in nočni bivak na sanjski samotni planoti. Čarobno.« Dviga plamen se iz ognja je seveda začetek taborniške himne, ne dvomimo pa, da je bila noč za taboreče res čarobna.

Pravila glede taborjenja so v Triglavskem narodnem parku, pa tudi v občinah v okolici, razmeroma stroga. Na območju narodnega parka je prepovedano taboriti zunaj za to predvidenih mest, razen če to izrecno dovoli upravljavec narodnega parka. Meril za izdajo dovoljenja je veliko, poudarek je na tem, da tabor ne posega v naravo in da po taborjenju prostor ostane tak, kot je bil pred njim. Tabori se prednostno umeščajo na tradicionalne lokacije, ki so določene ob upoštevanju prostorskih načrtov občin. V občini Bovec so pravila podobna, nekateri deli občine so v občinskem prostorskem načrtu predvideni za to, da na njih taborijo registrirane organizacije z večino članov, mlajših od 18 let (taborniki, skavti, planinci), kar pa udeleženci tabora SDS niso bili. Tudi občina Bovec mora za kampiranje zunaj urejenih kampov izdati dovoljenje.

Niti Triglavski narodni park niti občina Bovec nista SDS izdala dovoljenja za Janševo bivakiranje. Iz narodnega parka so sporočili, da s tem niso seznanjeni, enako iz občine Bovec, kjer so še poudarili, da dovoljenja ne bi bilo treba izdati, če bi udeleženci bivakirali v urejenem kampu ali na zasebnem zemljišču. Iz slike je razvidno, da niso bivakirali v urejenem kampu, ni pa jasno, kdo je lastnik zemljišča, na katerem so bili eno noč postavljeni šotori.

Vse to smo seveda vprašali SDS, kdo ve, mora pa so (nezavedno) kršili predpise. Zanimalo nas je, kje je bil tabor in ali so imeli potrebna dovoljenja …

Odgovoril nam je kar predsednik stranke osebno – v svojem slogu – prek omrežja X. Zapisal je: »Vse to smo imeli, Matic. V neznanem je polno hotelov.«

Janezu Janši so se naša vprašanja očitno zdela duhovita, a ko smo hoteli podrobnejši odgovor, torej, kje je bil tabor zares postavljen, kakšna dovoljenja so imeli in kdo jih je izdal, je tiskovna predstavnica stranke Kristina Hacin sporočila, da je Janšev odgovor vse, kar bomo dobili. Stranka SDS torej ni hotela razkriti, kdaj in za katero lokacijo ji je bilo izdano dovoljenje in kdo ji ga je izdal, kar je nekam čudno, če je, kot pravi Janša, dovoljenje zares pridobila.

Še veliko čarobnih noči.