Nacistične tablice

Na slovenskih cestah lahko opazimo registrske tablice z neonacističnimi sporočili

Primer registrske tablice, ki bi jo moral upravni organ prepovedati.

V Sloveniji je registrskih tablic, narejenih po meri, vsako leto več. Leta 2024 jih je bilo okoli 78 tisoč, to pomeni, da ima približno 4,5 odstotka registriranih cestnih vozil personalizirano registrsko tablico. Število tablic, narejenih po meri, se je v zadnjih letih povečalo, leta 2021 jih je bilo le nekaj več kot 54 tisoč. A vse to ni zastonj.

Par klasičnih registrskih tablic za avtomobil stane 25,86 evra, tablici z izbranim zadnjim delom označbe pa staneta dvakrat toliko, poleg tega je treba plačati še rezervacijo izbrane tablice, ki stane dodatnih 65,26 evra. Skupni strošek je torej 116,98 evra za dve personalizirani tablici, k čemur ni prištet strošek registracije.

Nekateri pa so to možnost, ki jo večina sicer uporabi za kako duhovito šalo ali za to, da si lažje zapomni registrsko številko, izrabili za poveličevanje nacizma. Po slovenskih cestah se vozijo avtomobili, na katerih piše LJ 8888 SS, LJ SS8888 in tako dalje. SS je bila »paravojaška« organizacija nacistične stranke, ki je delovala v času nacistične Nemčije in je med drugo svetovno vojno zagrešila najhujše vojne zločine. Število 88 pa v kodiranem jeziku pomeni Heil Hitler (začetnica obeh besed je h, osma črka abecede).

S takim zakodiranim jezikom (dog whistle v angleščini) neonacisti skrivajo sporočila pred tistimi, ki jih ne razumejo, hkrati pa se lahko povežejo s tistimi, ki jih. Podobni primeri so na primer še 18 (Adolf Hitler), keltski križ, neonacisti na Hitlerjev rojstni dan, 20. aprila, na družbenih omrežjih celo objavljajo slike cmokov, Hitlerjeve najljubše hrane.

To, da je prepovedano na registrskih tablicah imeti neprimerno vsebino, je določila šele sprememba pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil leta 2014, do takrat upravne enote niso mogle zavrniti personalizirane tablice, ki je ustrezala drugim merilom. Poleg neprimernih izrazov na tablicah ne sme biti niti kratic državnih organov, nekaterih tujih predstavništev in mednarodnih organizacij. Če registracijska institucija presodi, da bi bila lahko vsebina neprimerna, o tem povpraša agencijo za varnost v prometu in ministrstvo za infrastrukturo in ta dva organa nato podasta mnenje. Zavrnitev je zelo malo, le nekaj na leto.

Zelo majhna možnost je, da so bili vsi avtomobili, na katerih so kodirana neonacistična sporočila, registrirani pred letom 2014, to pomeni, da se nekateri zakriti pomeni izmuznejo skozi sito upravnih enot in drugih institucij, ki izvajajo registracijo vozil. Očitno osebam, ki izvajajo registracijo, manjka nekaj znanja o nacističnih simbolih ali pa jih ti ne motijo. Bilo pa bi smiselno, da bi pristojne institucije od tistih, ki že imajo na tablicah tovrstna sporočila, zahtevale, da jih spremenijo – tudi če so jih dobili pred letom 2014 – takšne tablice namreč širijo sovraštvo in poveličujejo nacizem. To pa je v Sloveniji prepovedano.