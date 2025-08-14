Na vladnih spletnih straneh vztrajajo psevdoznanstvene teorije 

Ena ključnih lekcij, ki bi jih morala šola dati človeku, je najbrž ta, da ne sme verjeti vsemu, kar najde na spletu. Če bi v Googlov iskalnik vpisal geslo »zgodovina Slovenije«, bi med prvimi zadetki našel prispevek Kratko o zgodovini Slovenije na vladni spletni strani Gov.si. Napisala ga je zgodovinarka Andreja Valič Zver, v času zadnje Janševe vlade zaposlena v kabinetu predsednika vlade, in vsebuje kar nekaj že ovrženih domnevnih zgodovinskih resnic.

Ena takšnih omenja venetsko teorijo, ki naj bi dokazovala »avtohtonost prvotnih prebivalcev današnjega slovenskega ozemlja in šele kasnejšo povezanost s slovanskimi priseljenci«. Povedano drugače: Slovenci naj ne bi bili potomci Slovanov, temveč na prostoru pod Alpami živimo že od kamene dobe, natančneje od paleolitika, smo torej tisočletni narod, če ne kar eden najstarejših na svetu, kar nam daje prednostno pravico do tega ozemlja.

Gre kakopak za pobožne želje, ki so jih v osemdesetih letih prejšnjega stoletja začeli ponavljati nekateri ljubiteljski zgodovinarji – zgodovinske, etnološke in tudi genetske raziskave pa so jih že večkrat ovrgle kot psevdoznanost. V SDS kljub temu vztrajajo pri teh pripovedih in tradicionalno vsako leto na poletnem taboru stranke v Bovcu pripravijo tudi posvet Slovenci – kdo smo in od kdaj smo tu?. Kot je na letošnjem posvetu povedal predsednik stranke Janez Janša, tam odkrivajo nova obzorja zgodovine, s katerimi bodo nekoč »dopolnjevali tudi šolske učbenike«.

Čeprav smo poskusov SDS, da bi prikrojila zgodovino, že vajeni, ostaja vprašanje, zakaj takšne vsebine vztrajajo na vladnih spletnih straneh. Kot so odgovorili iz vladnega urada za komuniciranje, naj bi bila uradna praksa pri njihovem urejanju, »da se novice, ki so bile objavljene v mandatih prejšnjih vlad, ne brišejo«. Odgovornost za točnost navedb pa naj bi nosila avtorica prispevka in takratni direktor urada Uroš Urbanija.

Čisto nič ne bi bilo sicer narobe, če bi tokrat naredili izjemo.