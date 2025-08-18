Slovenska evroposlanka študente, ki zahtevajo demokratično Srbijo, predlagala za nagrado

Evropska poslanka Irena Joveva (Renew/Svoboda) je srbske študente oziroma protestnike predlagala za nagrado Saharov za svobodo misli

Evropska poslanka Irena Joveva (Renew/Svoboda) je skupaj z avstrijskim strankarskim kolegom Helmutom Brandstätterjem srbske študente oziroma protestnike predlagala za nagrado Saharov za svobodo misli, so danes sporočili iz pisarne evroposlanke. Po njunem prepričanju bi podelitev nagrade študentom vsaj deloma povrnila zaupanje srbske javnosti v EU.

Poslanca sta se za predlog nominacije, h kateremu sta pisno pozvala tudi ostale kolege v Evropskem parlamentu, odločila zaradi "pogumne in neomajne zavezanosti srbskih protestnikov demokratičnim vrednotam, sploh ob naraščajočem nasilju, ostrem zatiranju svobode medijev in sistematičnem omejevanju temeljnih pravic, kar izvaja srbska oblast".

Ob tem poslanca ostro in nedvoumno obsojata "brutalno nasilje in prekomerno uporabo sile režima Aleksandra Vučića proti miroljubnim protestnikom". Po njunem prepričanju tovrstna dejanja nadalje spodkopavajo vladavino prava in temeljna demokratična načela, kar Srbijo le še bolj oddaljuje od prihodnosti znotraj EU, piše v sporočilu.

"Srbski študenti, ki vodijo trenutne proteste, poosebljajo sam duh nagrade Saharov. Neustrašno zahtevajo svobodno in demokratično Srbijo v skladu s temeljnimi vrednotami EU, kot so človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost in vladavina prava," sta navedla evroposlanca.

"Srbski študenti, ki vodijo trenutne proteste, poosebljajo sam duh nagrade Saharov. Neustrašno zahtevajo svobodno in demokratično Srbijo v skladu s temeljnimi vrednotami EU, kot so človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost in vladavina prava."



Irena Joveva,

evropska poslanka

Evropsko komisijo in države članice sta ob tem pozvala, naj izkoristijo vsa pravna sredstva za izvajanje pritiska na srbske oblasti, da te začnejo upoštevati vladavino prava.

Po njunih navedbah podelitev nagrade Saharov protestnikom ne bi pomenila zgolj priznanja njihove ključne vloge pri evropski prihodnosti Srbije, temveč bi tudi vsaj deloma povrnila zaupanje srbske javnosti v načelnost EU.

Množični protivladni protesti pod vodstvom študentov so se v Srbiji začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Protestniki zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

Oblasti s predsednikom Vučićem na čelu proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.

Nagrada Saharov za svobodo misli je priznanje, ki ga EU vsako leto, od 1988, podeljuje posameznikom ali organizacijam za delo na področju človekovih pravic.