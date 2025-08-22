Kdaj bo Google dodal navodila za pot tudi za kolesarje v Sloveniji?

Kolesarji čakajo

Podjetje Google je leta 2010 v ZDA in Kanadi predstavilo novost v aplikaciji Zemljevidi (Maps) – navodila za pot za kolesarje. Podobno kot navodila za pot za voznike avtomobilov in pešce naj bi bila od takrat na voljo tudi navodila za kolesarje. Google namreč izkorišča množico podatkov, ki jih zbira, ko ljudje uporabljajo aplikacijo, in tako najde najprimernejšo pot za različna prevozna sredstva.

Pilotni projekt se je izkazal za uspešnega, zato je Google leta 2012 to novo funkcijo omogočil še v Evropi, v Avstriji, Belgiji, Danski, Finski, Franciji, Nemčiji, Liechtensteinu, Monaku, Nizozemski, Norveški, Švedski, Švici in Združenem kraljestvu, pa tudi v Avstraliji. Kasneje je storitev razširil na še več držav, zdaj jih je približno 30, Italija jo je dobila leta 2021.

Slovenija je nima, in to čeprav je kolesarjenje pri nas v večjih mestih priljubljeno. To je želel spremeniti Matej Praprotnik, neuradni »kolesarski župan Ljubljane«, ki se je leta 2022 obrnil na predstavnico Googla v Sloveniji Metko Svetlin s predlogom, da Google uvede navodila za pot za kolesa v prestolnici. »V letih urbanističnega načrtovanja je mesto razvilo dobro kolesarsko infrastrukturo, odstranilo avtomobile iz mestnega središča in povezalo vse pomembne kolesarske poti v učinkovito mrežo,« je zapisal v obrazložitvi. »Ljudje v Ljubljani potrebujejo spodbudo, da bi raziskovali mesto s kolesom. In Googlovi zemljevidi jim pri tem lahko pomagajo.« Praprotnik s pobudo ni bil uspešen.

Splošno Googlovo stališče je, da navodila za pot za kolesa doda, ko je v državi kolesarska infrastruktura dovolj razvita in ima o njej dovolj podatkov. Glede na to, da ima to storitev sosednja Italija, tudi Slovenija ne more biti več daleč, razen če je prava težava drugje, denimo v tem, da je premajhna, da bi se Googlu splačalo uvesti novo storitev, ki drugje obstaja že 15 let.

Tako kot Google tudi iPhonov Apple Maps pri nas ne omogoča kolesarskega načina navigacije.