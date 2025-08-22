Osmomarčevke gredo v Bruselj

Najprej so po vsej EU zbirali podpise za dostopen splav, zbrali so jih več kot milijon, potem so jih v posameznih državah oddali upravnim in drugim institucijam, zdaj so ti podpisi prišli v Bruselj. (Na fotografiji oddaja podpisov akcije My Voice, My Choice na slovenskem ministrstvu za notranje zadeve) © Borut Krajnc

Inštitutu 8. marec in sorodnim skupinam po Evropi je že pred časom uspelo zbrati več kot milijon potrebnih podpisov za evropsko državljansko pobudo My voice, my choice (Moj glas, moja izbira), ki evropsko komisijo poziva, naj vzpostavi finančni mehanizem, s katerim bi bilo varno opravljanje splava omogočeno tudi ženskam v državah, kjer je splav prepovedan ali močno omejen. Po ponovnem preštetju bodo podpise, ki so se zbirali v vseh državah članicah Evropske unije, na začetku septembra izročili evropski komisiji, a s tem se njihova pot v Bruslju šele začenja – s predlogom bodo morali prepričati še evropske odločevalce.

»Začenja se čisto novo obdobje kampanje My Voice, My Choice,« je povedala direktorica inštituta Nika Kovač. »Do marca bomo poskušali prepričati evropsko komisijo in evropski parlament, da sprejmeta naš predlog. V prihodnjih mesecih nas tako čakata predstavitev predloga evropski komisiji in evropskemu parlamentu, skozi katerega bomo morali spraviti resolucijo za varen in dostopen splav, v zvezi s tem pa bomo organizirali najrazličnejše aktivnosti. Veseli smo, da bo z nami v Bruselj odpotovala tudi široka mednarodna skupina ljudi iz Grčije, Avstrije, Nemčije, Italije, Hrvaške, Finske in Malte, s katerimi bomo izročili podpise in na začetku septembra imeli skupno tiskovno konferenco.« Osmomarčevkam se bodo pridružili nekateri znani obrazi, med njimi hrvaška pevka Severina, nemška podnebna aktivistka Luisa Neubauer in grška televizijska voditeljica Anastasia Giamali.

Nekatere pogovore z evropskimi predstavniki so v inštitutu opravili že konec junija, ko so se sestali s poslanci različnih poslanskih skupin, tudi konservativne Evropske ljudske stranke, katere članici sta slovenski SDS ter Nova Slovenija in je največja politična skupina v evropskem parlamentu, zato bo pridobitev podpore vsaj dela poslancev iz te skupine nujna. »Pri tem me veseli, da smo se že sestali z nekaterimi poslankami iz te skupine, ki naš predlog podpirajo,« je pripomnila Nika Kovač. Denimo s švedsko evropsko poslanko Arbo Kokalari, ki pobudo podpira že od začetka.

Čas v Bruslju pa nameravajo predstavnice inštituta, ki je junija prav tako zagnal peticijo za razveljavitev pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Izraelom – to je med obiskom Slovenije podprla posebna poročevalka Združenih narodov za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese –, izkoristiti tudi za ozaveščanje o genocidu v Gazi. »Naši pobudi trenutno na Instagramu sledi več kot pol milijona ljudi, naše objave pa na mesečni ravni dosežejo več milijonov uporabnikov. Dejansko smo postali eno največjih gibanj v Evropi, zato se nam zdi pomembno, da svoj glas namenimo tudi tej temi,« je povedala Nika Kovač. »Ob tem so nas nekateri že opozorili, da bi to lahko škodilo naši pobudi. A se nam zdi, da je ob genocidu preprosto nesprejemljivo biti tiho.«

V prihodnjih mesecih v inštitutu na domačih tleh napovedujejo dodatna prizadevanja za večjo dostopnost stanovanj in brezplačne šolske pripomočke. Menijo namreč, da bi morali biti pravici do strehe nad glavo in izobrazbe neodtujljivi. Pred državnozborskimi volitvami pa, podobno kot pred zadnjimi evropskimi volitvami, od poslanskih kandidatov pričakujejo, da se bodo med drugim izrekli glede podpore predlogu za varen in dostopen splav.

Med parlamentarnimi strankami so podporo predlogu takrat jasno izrazile vse koalicijske stranke, v SDS in Novi Sloveniji je niso podprli. Predlog je že podprl tudi Vladimir Prebilič, Anže Logar pa se o njem do zdaj ni zares izrekel.