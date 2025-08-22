Še ena politična kampanja, ki se financira iz tujine

Skrivna kampanja

Politična propaganda v središču Ljubljane

© Luka Volk

V Sloveniji politične stranke financiramo iz proračuna, zato je zasebno financiranje njihovih kampanj strogo omejeno in regulirano. Večje donacije, še posebej iz tujine, so prepovedane, v času volilne kampanje pa morajo stranke računskemu sodišču prihodke in odhodke razkriti do centa natančno. A številni politiki, ki želijo poleg javnega denarja še priboljšek iz zasebnega sektorja, vedno znova najdejo sporne rešitve, s katerimi ta načela izigrajo.

Mojstri takšnega pranja denarja so pri nas v SDS, kjer politične kampanje zadnja leta financirajo prek na papirju neodvisnega medija Nova24. A sestrske stranke so medtem našle še druge načine. V Nemčiji je v letih 2016 in 2019 skrajno desna stranka AfD volilne kampanje plačevala prek švicarske agencije, s čimer je zabrisala sledljivost donacij, na Madžarskem pa je vladajoči Fidesz kampanje financiral prek civilnodružbenih organizacij, ki so denar za donacije dobivale od državnih podjetij pod njegovim nadzorom.

Eno od takšnih spornih ravnanj letos poteka tudi v Sloveniji. Državo že mesece preplavljajo plakati s političnimi sporočili, pri katerih naročnik in izvor sredstev nista znana. Zadnja takšna akcija je še posebej očitna. V teh dneh po državi zasledimo plakate, ki vladi očitajo razsipnost. Na plakatu piše, da je vlada Janeza Janše za reprezentanco leta 2022 potrošila 189 tisoč evrov, vlada Roberta Goloba pa lani desetkrat več, 1,844 milijona. Sledi retorično vprašanje: »Vlada dela dobro?«

Na vprašanje o izjemni rasti stroškov za reprezentanco so maja posebej opozorili prav v stranki SDS. Njen poslanec Andrej Kosi je predsednika vlade Goloba vprašal, zakaj so stroški za reprezentanco tako narasli. Dejal je, da je pri nas »stanje, ko vaša vlada denar troši zgolj za elito, da lahko izbranci dobro jedo in pijejo ter živijo lagodno, lahko bi dejali kraljevsko življenje, medtem pa vedno več upokojencev živi pod pragom revščine …«

Šlo je za manipulacijo, leta 2022 je bila epidemija, leta 2024 pa ne. Golob je tedaj poslancu odgovoril, da so bili kljub temu stroški njegovega kabineta za reprezentanco nižji od stroškov za reprezentanco, ki jih je imel Janšev kabinet leta 2021 v času omejevalnih ukrepov. Pa čeprav je moral Golobov kabinet plačati del stroškov reprezentance ob srečanju predsednikov vlad držav zahodnega Balkana, sprejem diplomatov na Brdu in obisk nekdanjega predsednika nemške vlade Olafa Scholza v Sloveniji.

Za omenjenimi zavajajočimi plakati naj bi sicer stal podjetnik Aleš Štrancar, ustanovitelj medijev Domovina in Info360, po novem pa samooklicani pretendent za predsednika vlade, ki je nekajkrat že pojasnil, da je plakatno ofenzivo začel, ker izpolnjuje obljubo umrlemu prijatelju, pri čemer sam skrbi le za operativno izvedbo. A težava je v tem, da Štrancar za to kampanjo plačuje prek avstrijske odvetniške pisarne. V skladu z zakoni o medijih, varstvu potrošnikov, zakonom o avdiovizualnih storitvah, direktivo EU o nepoštenih poslovnih praksah bi moral biti naročnik takšne kampanje znan.