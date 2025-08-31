Kar trije šefi vlad so se na novo poročili ali zaljubili – od Janše prek Cerarja do Goloba

KOMENTAR DNEVA

"Lahko je naključje ali pa tudi ne, da so se kar trije šefi vlad na novo poročili ali zaljubili. Od Janeza Janše prek Mira Cerarja do Roberta Goloba. Robertovo romanco s Tino Gaber spremljamo kot slovensko verzijo kakšne mehiške TV-novele. Te novele imajo jasno matrico. Na poti do poroke se zaljubljencema dogaja tisoč nevšečnosti. Velikokrat je preprek toliko, da že začnemo dvomiti o srečnem koncu. Ampak srečen konec se zgodi ne glede na vse hejterje in vsa medijska natolcevanja. Tako kot v mehiških ali pa turških novelah vsako vrženo poleno par še bolj utrdi v njuni odločitvi. Krepi njuno zvezo in pripadnost."

(Kolumnist Leon Magdalenc o telenovelah, v katerih glavne vloge igrajo slovenski predsedniki vlad; v zapisu za časnik Dnevnik)