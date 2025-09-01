Zakaj v Gazi ne delujeta aplikaciji Google Maps in Google Earth

KOMENTAR DNEVA

"Če pridete na palestinsko ozemlje in želite uporabljati Google Maps ali navigacijo, je ne morete. Ne dobite napotil kot drugod po svetu. Tam je zid in palestinskih vasi in palestinskih mest ni na zemljevidih."

"Poglejte samo, kdo vodi ZDA. V ZDA ne smete kritizirati Izraela. Lahko kritizirate ZDA, ne smete pa kritizirati Izraela. Saj ni nobena skrivnost, da ima izraelski lobi izjemen vpliv in da daje ogromno denarja v kongres. To ni nobena skrivnost. To vsi vedo."

"V tem pogledu je pomemben mlad umetnik iz Gaze Mahmoud Alhaj. Gazo je sicer zapustil in zdaj živi v Franciji. Pred genocidom je raziskoval območje Gaze in že kot otroka so ga zanimali zemljevidi. Gaze ni mogel zapustiti in svet je raziskoval z uporabo Google Earth in Google Maps. In ugotovil je, da s temi aplikacijami ne moreš zares videti Izraela."

(Palestinska kustosinja Rana Anani, ki ima v Sloveniji predavanja z naslovom Skozi zrcalo Gaze (Gaza, Through the Looking Glass), v intervjuju za MMC RTV Slovenija)