Letalo Ursule von der Leyen tarča namernega motenja satelitskega navigacijskega sistema

Za incidentom domnevno stoji Rusija

Ursula von der Leyen in Vladimir Putin

© www.kremlin.ru

Letalo s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen na krovu, ki je bilo na poti v Bolgarijo, je bilo v nedeljo tarča namernega motenja satelitskega navigacijskega sistema GPS, je danes v Bruslju sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije Arianna Podesta. Dodala je, da za incidentom domnevno stoji Rusija.

"Lahko potrdimo, da je prišlo do motenja sistema GPS, vendar pa je letalo varno pristalo v Bolgariji. Od bolgarskih oblasti smo prejeli informacije, da sumijo, da je šlo za vmešavanje Rusije," je danes na novinarski konferenci v Bruslju povedala Podesta.

Kot je še pojasnila, je šlo za čartersko letalo, ki je bilo na poti na mednarodno letališče v bolgarskem Plovdivu. Poti zaradi incidenta niso spreminjali, je dodala.

Arianna Podesta,

tiskovna predstavnica Evropske komisije

Poudarila je, da bo ta incident še okrepil zavezanost EU krepitvi obrambnih zmogljivosti držav članic in podpore Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. To je tudi v ospredju turneje predsednice komisije po sedmih državah članicah na vzhodni meji EU, ki jo je začela v petek v Latviji, zaključila pa jo bo danes v Romuniji. V nedeljo je obiskala tudi Bolgarijo.

Na komisiji so ob tem povedali še, da do namernega motenja signala v zračnem in tudi pomorskem prometu v Evropi prihaja praktično vsak dan. Težav se zavedajo, nanje pa jih je junija v pismu opozorilo tudi 13 držav članic. V sodelovanju s članicami, Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), Evropsko organizacijo za varnost zračnega prometa Eurocontrol, ponudniki navigacijskih sistemov in drugimi akterji že pripravljajo akcijski načrt, da bi naslovili tovrstne incidente v letalskem prometu.