1. 9. 2025 | Politika
»Slovenija je majhna država. Nas je za eno malo večjo stolpnico na Japonskem ali Kitajskem.«
IZJAVE TEDNA
»Slovenija je majhna država. Nas je recimo za eno malo večjo stolpnico na Japonskem ali Kitajskem.«
— Ivo Daneu, košarkarska legenda, v oddaji Prvaki tedna na Prvem programu Radia Slovenija o pregovorni majhnosti Slovenije
Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.