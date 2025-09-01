»Slovenija je majhna država. Nas je za eno malo večjo stolpnico na Japonskem ali Kitajskem.«

IZJAVE TEDNA

»Slovenija je majhna država. Nas je recimo za eno malo večjo stolpnico na Japonskem ali Kitajskem.«



— Ivo Daneu, košarkarska legenda, v oddaji Prvaki tedna na Prvem programu Radia Slovenija o pregovorni majhnosti Slovenije

VEČ IZJAV TEDNA NA TEJ SPLETNI POVEZAVI >>