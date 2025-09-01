»Vedno se moramo zavzemati za pravice žensk in deklic, to je prioriteta naše zunanje politike«

Zunanja ministrica Tanja Fajon je med drugim poudarila, da je treba ženske spodbujati za vodilne položaje

Zunanja ministrica Tanja Fajon je pred začetkom 20. Blejskega strateškega foruma (BSF) gostila zunanje ministrice, predstavnice mednarodnih organizacij, poslanke nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Med drugim se je ob robu foruma srečala tudi z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas.

Kot je zunanje ministrstvo sporočilo na družbenem omrežju X, sta se Fajon in Kallas strinjali, da EU potrebuje močno diplomacijo. EU mora govoriti z načelnim in enotnim glasom, ki temelji na dialogu, spoštovanju človekovih pravic in demokraciji.

Na srečanju z zunanjimi ministricami, predstavnicami mednarodnih organizacij, poslank nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta so govorile o spodobnosti v politiki v času vzpona avtoritarizmov, sovražnega govora, erozije vrednot in spoštovanja pravic.

"Ker nas je tako malo, moramo biti odličen vzor, zlasti za mlade, da krepimo zaupanje v politiko in spodbujamo ženske za vodilne položaje," je po navedbah zunanjega ministrstva v razpravi z visokimi političnimi predstavnicami poudarila Fajon.

Udeleženke so se strinjale, da se morajo ženske političarke ne glede na različne politične afiliacije podpirati in povezovati pri naslavljanju zahtevnih izzivov ter delovati na spodoben, spoštljiv in empatičen način. Po njihovih besedah je pomembno, da ohranjajo in krepijo standarde v politiki ter vztrajajo pri osnovnih načelih spoštljivih medčloveških odnosov.

"Ker nas je tako malo, moramo biti odličen vzor, zlasti za mlade, da krepimo zaupanje v politiko in spodbujamo ženske za vodilne položaje."



Tanja Fajon,

ministrica za zunanje zadeve

V razpravi sta sodelovali latvijska zunanja ministrica Baiba Braže in kosovska zunanja ministrica Donika Gervalla-Schwarz, pa tudi evropska komisarka za enakost in krizno upravljanje Hadja Lahbib, generalna direktorica Svetovne trgovinske organizacije (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala, namestnica generalnega sekretarja zveze Nato Radmila Šekerinska, evropska poslanka Irena Joveva, baronica Helic iz britanske Lordske zbornice, podpredsednica DZ Meira Hot, veleposlanica EU v Kazahstanu Aleška Simkić in vodja delegacije EU v Afganistanu Veronika Bošković Pohar.

"Vedno se moramo zavzemati za pravice žensk in deklic, to je prioriteta naše zunanje politike, tudi v okviru nestalnega članstva Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov," je še povedala ministrica Fajon.

Slovenija si po njenih besedah prizadeva za celovito vključevanje vidika spola v delo Varnostnega sveta, v Generalni skupščini ZN pa skupaj s Španijo in Mehiko vodi pobudo Rotacija za enakost, s katero stremi k enakovredni zastopanosti spolov na vodstvenih položajih v ZN.

ZA7e1919oU4