»Zelo naivno je verjeti, da lahko ZDA preprosto odredijo Rusiji ali Ukrajini ustavitev spopadov«

Nepošteno bi bilo pričakovati, da lahko ZDA same dosežejo končanje vojne Ukrajini, je poudaril veleposlanik ZDA pri Natu Matthew Whitaker

Nepošteno bi bilo pričakovati, da lahko ZDA same dosežejo končanje vojne Ukrajini, je danes na Blejskem strateškem forumu dejal veleposlanik ZDA pri Natu Matthew Whitaker in poudaril, da bo morala več odgovornosti za to, da bosta Rusija in Ukrajina pripravljeni na dogovor, prevzeti Evropa. Nobena od strani pa po njegovih besedah ne more zmagati.

Whitaker, ki je edini predstavnik ameriške administracije na letošnjem strateškem forumu, je izpostavil pomen končanja vojne v Ukrajini in s tem povezana prizadevanja predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Priznal je, da se stvari ne odvijajo tako hitro, kot bi si želeli, in poudaril, da morata biti na sklenitev dogovora pripravljeni obe strani.

Bo pa tako v prizadevanjih za končanje vojne kot za zagotavljanju varnosti za evropsko celino morala večjo odgovornost prevzeti Evropa, je dejal in spomnil na zaključke junijskega vrha Nata, ko so zaveznice dogovorile povečanje obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP.

"Dejansko je ta vrh postavil idejo o Evropi, ki bi izenačila vložek in prevzela več tradicionalne obrambe evropske celine, da bi bogate, močne države z veliki gospodarstvi zavzele ustrezno mesto pri zagotavljanju varnosti v Evropi in tudi globalno," je dejal.

Na ta način bi morale evropske države po njegovem prepričanju ravnati tudi v primeru vojne v Ukrajini. "Mislim, da je zelo naivno verjeti, da lahko ZDA preprosto odredijo Rusiji ali Ukrajini ustavitev spopadov," je menil in dodal, da ni pošteno pričakovati, da bodo ZDA to rešile same.

"Dejansko je ta vrh postavil idejo o Evropi, ki bi izenačila vložek in prevzela več tradicionalne obrambe evropske celine, da bi bogate, močne države z veliki gospodarstvi zavzele ustrezno mesto pri zagotavljanju varnosti v Evropi in tudi globalno."



Matthew Whitaker,

veleposlanik ZDA pri Natu

A med ostalimi zaveznicami po njegovem prepričanju trenutno ni politične volje, da bi za končanje vojne storile, kar je potrebno.

"Evropa bi morala poiskati mehanizme, ki bi pritisnili na obe strani, zlasti pa Rusijo, da bi se dogovorili in rešili to vojno," je dejal. Med drugim je omenil možnost napotitve evropskih vojakov v Ukrajino in uporabo več kot 200 milijard evrov v EU zamrznjenega ruskega premoženja.

Glede možnosti, da se bo Ukrajina za končanje vojne morala odreči delu ozemlja, je opozoril, da "žal nobena stran ne more zmagati".

Dogajanja v Ukrajini sicer po njegovih besedah ne gre primerjati z vojno v Gazi, kjer si Trump prav tako prizadeva za končanje konflikta. "Ena stran bi lahko to nemudoma rešila, in to je Hamas. Če bi se Hamas predal, se ne bi več bojevali in ljudem v Gazi bi bilo takoj bolje, kot jim je sedaj," je dejal Whitaker.

V luči razmer v svetu je vse zaveznice pozval, naj se jim pridružijo pri posodabljanju obrambnih zmogljivosti. Ob tem je hvalil ameriško orožje, na čelu z obrambnimi sistemi patriot. "A obenem bi se morala okrepiti in povečati proizvodnjo celotna obrambna industrija, tako v ZDA kot Evropi. Iskati moramo inovacije in priložnosti v krajih, kot je Slovenija," je dejal.

"Prepričan sem, da smo najmočnejše zavezništvo v zgodovini planeta, a lahko bi bilo še veliko močnejši," je še poudaril.

uUQpC7davpY