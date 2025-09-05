Vojska v osnovnih šolah

Prvega septembra so se odprla šolska vrata in v izobraževalne ustanove so vstopili vračajoči se učenci ter novopečeni prvošolci. Kot vsako leto je osnovnošolce čakal kup promocijskega gradiva, ki ga šole prejmejo od podjetij in drugih izobraževalnih ustanov. Letos pa jih je v tem kupčku čakalo še nekaj. Ministrstvo za obrambo je osnovnim šolam poslalo posebno darilo za prvošolce – slovensko zastavo z napisom, s katerim jim čestita ob prvem šolskem dnevu. To bi bila prijazna gesta, vendar se je v paketu, ki so ga prejele šole, skrivalo še presenečenje.

Vojaški zvezki za naše šolarje

© Arhiv Mladine

Socialne delavke iz ene izmed ljubljanskih osnovnih šol so pokazale paket, poln zvezkov, ki so jih dobile poleg zastav. Z zvezki so prišla navodila, naj jih razdelijo med socialno ogrožene otroke. Okrašeni so s slikami vojakov, tankov in z napisi, kot so: »Izkoristi priložnost in izziv ter se pridruži Slovenski vojski«, »Tabor MORS in mladi – preživi del počitnic v Slovenski vojski« in »COD izziv – tu je prava akcija«. Vsak zvezek ima natisnjeno QR-kodo, ki uporabnika vodi na spletno stran postanivojak.si. Na tej osnovni šoli so socialne delavke povedale, da nimajo nobenega namena razdeliti zvezke socialno ogroženim otrokom, saj se jim zdijo neprimerni.

Za prvošolce je imel posebno sporočilo tudi minister za obrambo Borut Sajovic: »Znanje je pomembno, a še pomembnejše je, da nikoli ne pozabimo na spoštovanje – drug do drugega, do sošolcev, do učiteljev in do domovine. Smo majhen narod, zato moramo držati skupaj, biti povezani, prijazni in ponosni na to, kar smo. Naj bo prvi šolski dan začetek vaše poti, na kateri boste rasli v znanju, prijateljstvu in ljubezni do Slovenije.«

Profesor na Filozofski fakulteti ter strokovnjak za teorijo vzgoje Robi Kroflič o nagovarjanju socialno najšibkejših otrok meni: »To so stvari, ki grejo čez rob. Vojska lahko vstopa v šolo z informacijami o poklicni karieri, ampak to sodi v poklicno svetovanje, ne da se dela reklama. Poklicno svetovanje se ne začne z začetkom šolanja, ampak proti koncu obveznega izobraževanja, torej v srednji šoli. V takem kontekstu se vojska ne sme vmešavati v šole. Kakršnekoli reklame in pozivi v osnovni šoli nimajo kaj početi.«

Število stalnih vojakov Slovenske vojske se vsako leto od leta 2011 zmanjšuje. Očitno so se zato zdaj zatekli k novačenju vedno mlajših in bolj marginaliziranih skupin. Promoviranje vojske v osnovni šoli je še posebej sporno zaradi dopolnila k zakonu o službi v Slovenski vojski, ki je bilo sprejeto leta 2023 in določa, da lahko v vojsko vstopijo kandidati, ki imajo opravljeno le osnovno šolo, in potem srednjo šolo opravljajo v času zaposlitve.

Oglaševanje poklica vojaka otrokom, starim do 15 let, ki ne razumejo tveganj tega poklica in morda niti niso seznanjeni z njimi, je neprimerno. Če pa ta poklic nekritično predstavljamo socialno ogroženim otrokom, katerih družine potrebujejo denar in so marginalizirane, pa je to popolnoma nedopustno.