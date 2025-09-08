Kaj je sploh družina?

Nova posebna številka Mladine o družini. O ljubezni do otrok in staršev. O denarju. O dedovanju. O sovraštvu. O preziru. O srečnih trenutkih.

Noben pojem v sodobnem času ni toliko izpostavljan in tudi zlorabljen kot družina. Kaj je sploh družina? Res obstaja tradicionalna družina? Koliko časa so vloge med moškim in ženskim takšne, kot jih danes predstavljajo politiki in ideologi? Zgodovina družine je nekaj najbolj nenavadnega, tudi na evropskih tleh, razmerja med družinskimi člani pa najbolj spreminjajoča se forma.

Cerkev? Da, veliko vlogo je imela. Država? Še večjo. Stereotipi? Vladajo svetu od vedno.

