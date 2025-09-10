»Ko nastopamo na dogodkih, ki jih sponzorira Izrael, pomagamo ustvariti lažen vtis, da je apartheidski Izrael normalna demokratična država«

Slovenski lutkovni in gledališki umetniki v peticiji pozivajo k javni obsodbi genocida nad palestinskim prebivalstvom

Slovenski lutkovni in gledališki umetniki v spletni peticiji pozivajo institucije, organizacije in posameznike, ki so na kakršenkoli način povezani s področjem uprizoritvenih umetnosti, da se jim pridružijo v javnih obsodbah delovanja Izraela in se javno izrečejo proti genocidu, ki ga država Izrael izvaja nad palestinskim prebivalstvom.

Pozivajo jih, da na grozodejstva opozarjajo v vsakem svojem nastopu ter da pritiskajo na organe vlade RS, Evropske unije, Evropske komisije in drugih mednarodnih političnih organizacij, da naj se le-te končno aktivneje lotijo reševanja teh grozodejstev.

Obenem jih pozivajo, da prekinejo kakršnokoli sodelovanje, financiranje in prejemanje ugodnosti s strani Izraela in njegovih kulturnih institucij.

"Ko mednarodni umetniki nastopamo na izraelskih kulturnih prizoriščih ali na dogodkih, ki jih sponzorira Izrael, njegove lobistične skupine ali institucije, pomagamo ustvariti lažen vtis, da je apartheidski Izrael normalna demokratična država. Te institucije in skupine so namreč sestavni del kolonialističnega režima, apartheida in vojaške okupacije proti palestinskemu ljudstvu. S svojim molkom ali aktivnim sodelovanjem so očitno vpletene v podpiranje, opravičevanje in prikrivanje izraelskega sistematičnega zatiranja in načrtnega iztrebljanja palestinskega ljudstva," so zapisali.

"Ko mednarodni umetniki nastopamo na izraelskih kulturnih prizoriščih ali na dogodkih, ki jih sponzorira Izrael, njegove lobistične skupine ali institucije, pomagamo ustvariti lažen vtis, da je apartheidski Izrael normalna demokratična država. Te institucije in skupine so namreč sestavni del kolonialističnega režima, apartheida in vojaške okupacije proti palestinskemu ljudstvu. S svojim molkom ali aktivnim sodelovanjem so očitno vpletene v podpiranje, opravičevanje in prikrivanje izraelskega sistematičnega zatiranja in načrtnega iztrebljanja palestinskega ljudstva."



Slovenski lutkovni in gledališki umetniki

Lutkovna umetnost se je, kot so zapisali v pozivu, skozi zgodovino postavljala na stran šibkejših in zatiranih ter spodbujala solidarnost. Zavzemala se je za človekoljubne vrednote, zato je bila vseskozi pomemben družbenokritičen element.

V Sloveniji lutkovna umetnost že desetletja sooblikuje kakovostno umetnostno krajino predvsem za mlado publiko, kjer med najpomembnejše poslanstvo šteje poudarjanje miroljubnega sobivanja, spoštovanja človekovih pravic in humanizma. A "medtem ko ustvarjalke in ustvarjalci lutkovne umetnosti v Sloveniji vsakodnevno na odrih izvajamo in ustvarjamo predstave s tovrstnimi sporočili za otroke, ki sedijo le dober meter ali dva pred nami, pa 2300 kilometrov stran v Palestini otroci ostajajo brez domov, družin in osnovnih pogojev za preživetje. Palestinci so žrtve namernega stradanja in načrtnega iztrebljanja," opozarjajo.

Kot so še zapisali, "biti pasiven ali nič narediti pomeni biti sokriv". Tišina in konformizem v tem trenutku po njihovem prepričanju nista možnosti. "Nujno se je zavezati vrednotam človečnosti, humanosti, solidarnosti in pravici do življenja. Zato se mora umetnost postaviti na stran zgodovine, ki obsoja genocid, stradanje, mučenje in ubijanje ljudi, ter se odreči političnim ugodnostim in konformizmu," so poudarili.

Peticija je dostopna na tej spletni povezavi (PODPIŠITE).