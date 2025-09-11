Kaj se zgodi, ko enkrat prekršimo načelo, da se športnikov in kulturnikov ne sankcionira

KOMENTAR DNEVA

"Ko enkrat prekršimo načelo, da se športnikov in kulturnikov vsaj načeloma ne sankcionira, ko torej ruske športnike kaznujemo, ker so Rusi, ruske kulturnike pa, ker ne obsodijo agresije, je treba biti rigorozno neusmiljen do vseh, ki se znajdejo v takem položaju. Pa naj bodo to Izraelci, Američani, Francozi ali kdorkoli že. Ker na tistem rimskem arogantnem Quod licet Iovi, non licet bovi (Kar je dovoljeno Jupitru, ni dovoljeno volu), tako kot na bajonetih, ni mogoče prav dolgo sedeti brez neprijetnih posledic. Dobro bi bilo, ko bi se tega zavedel tudi Aleksander Čeferin."

(Kolumnist Bogdan Biščak v zapisu za časnik Dnevnik o dvojnih merilih predsednika Uefe)