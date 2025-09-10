Prvič v zgodovini se več otrok spopada z debelostjo kot s prenizko telesno težo

Eden od desetih otrok v starosti od pet do 19 let po svetu oziroma 188 milijonov jih trpi zaradi debelosti in zato tvega življenjsko nevarne bolezni

Število otrok, ki se spopadajo z debelostjo, je letos na globalni ravni prvič preseglo število otrok s prenizko telesno težo, v danes objavljenem poročilu ugotavlja Sklad ZN za otroke (Unicef). Eden od desetih otrok v starosti od pet do 19 let po svetu oziroma 188 milijonov jih trpi zaradi debelosti in zato tvega življenjsko nevarne bolezni.

Na podlagi podatkov iz več kot 190 držav je Unicef ugotovil, da se je od leta 2000 delež otrok, starih od 5 do 19 let, ki imajo za svojo starost, spol in višino prenizko telesno težo, zmanjšal s skoraj 13 odstotkov na 9,2 odstotka, medtem ko se je delež otrok z debelostjo povečal s treh odstotkov na 9,4 odstotka. V vseh regijah sveta, razen v podsaharski Afriki in južni Aziji, je sedaj več predebelih otrok kot otrok s prenizko telesno težo, opozarjajo.

Najvišje stopnje debelosti beležijo v nekaterih tihomorskih otoških državah, kot so Niue (38 odstotkov otrok), Cookovi otoki (37 odstotkov) ter Nauru (33 odstotkov). Visoke stopnje debelosti so prisotne tudi v številnih državah z visokimi dohodki. Tako se z debelostjo spopada 27 odstotkov pet- do 19-letnikov v Čilu ter 21 odstotkov v ZDA in Združenih arabskih emiratih.

Razširjenost prekomerne telesne teže in debelosti med šoloobveznimi otroki in mladostniki se povečuje tudi v večini držav z nizkimi in srednjimi dohodki. Eden od petih otrok in mladostnikov po vsem svetu - ali 391 milijonov - se spopada s prekomerno telesno težo, med njimi 188 milijonov z debelostjo.

Pri Unicefu Slovenija so ob tem pojasnili, da o debelosti med otroki govorimo, ko otrokova teža močno presega mejo, ki je še zdrava za njegovo starost, spol in višino. Debelost je huda oblika prekomerne telesne teže in vodi do večjega tveganja za razvoj inzulinske rezistence in visokega krvnega tlaka ter življenjsko nevarnih bolezni v odrasli dobi, vključno s sladkorno boleznijo tipa 2, boleznimi srca in ožilja ter nekaterimi vrstami raka, so dodali.

Izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell je opozorila, da predstavlja debelost vse večji in zaskrbljujoč izziv, ki lahko vpliva na zdravje in razvoj otrok. Opozorila je tudi, da ultra predelana hrana vse bolj nadomešča sadje, zelenjavo in beljakovine v obdobju, ko igra prehrana ključno vlogo pri rasti otrok, njihovem kognitivnem razvoju in duševnem zdravju.

Unicef je v poročilu še opozoril, da bi brez ukrepov za preprečevanje prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih zaradi s tem povezanih zdravstvenih težav lahko do leta 2035 njun globalni gospodarski vpliv na zdravstvo in gospodarstvo presegel štiri bilijone ameriških dolarjev letno.