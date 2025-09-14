»Noben sporazum o prekinitvi ognja ni vzdržal, če ga niso nadzorovale nevtralne opazovalne sile«

IZJAVA DNEVA

"Noben sporazum o prekinitvi ognja, razdvajanju sil in premirju ni vzdržal, če njegovega izvajanja niso nadzorovale nevtralne opazovalne sile na obeh straneh linije premirja z mandatom mednarodnih organizacij, najraje varnostnega sveta Združenih narodov. Tudi zaključna faza rusko-ukrajinske vojne bo šla skozi to fazo, najsi Trump in Putin še tako samovšečno poudarjata, da lahko mir dosežeta neposredno iz stanja vojne. Za mirovno (opazovalno) misijo je potrebno soglasje obeh vojskujočih držav, ki obsega mandat, natančno določeno linijo prekinitve ognja, dinamiko in globino razdvajanja sil, sodelujoče sile na obeh straneh, politično vodenje in poveljevanje, krovno mednarodno organizacijo – mandatarja in še mnoge administrativne in operativne podrobnosti, ki omogočajo njeno uspešno delovanje na obeh straneh."

(Nekdanji diplomat in publicist Mirko Cigler o tem, da Trrump in Putin poudarjata, da lahko mir dosežeta neposredno iz stanja vojne; via Dnevnikov Objektiv)