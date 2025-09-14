»Gre za očitno širitev vojne« / Rusija posegla v zračni prostor Romunije

Ruski dron iz Ukrajine vstopil v romunski zračni prostor

Romunija je v soboto zvečer aktivirala vojaška letala, potem ko je iz sosednje Ukrajine v njen zračni prostor ob meji vstopil ruski dron, je sporočilo obrambno ministrstvo v Bukarešti. Pojasnilo je, da ga niso sestrelili, saj je ta že prej zapustil nebo nad Romunijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah ministrstva je dron v romunski zračni prostor vstopil med ruskim napadom na ukrajinsko infrastrukturo. V odziv so aktivirali dva lovca F-16, ki sta mu sledila, dokler ni ta v bližini naselja Chilia Veche tik ob meji zapustil zračni prostor države v smeri Ukrajine.

Brezpilotnik ni letel nad naseljenimi območji in ni predstavljal neposredne grožnje za prebivalce, je še sporočilo ministrstvo.

Po besedah obrambnega ministra Ionuta Mosteanuja bodo s helikopterji preiskali območje, nad katerim je dron letel, navaja tiskovna agencija Reuters.

Bukarešta je kasneje ostro obsodila "neodgovorna dejanja Rusije". Obrambno ministrstvo je poudarilo, da ta predstavljajo nov izziv za regionalno varnost in stabilnost na območju Črnega morja ter kažejo na pomanjkanje spoštovanja mednarodnega prava.

Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Incident je obsodila tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. "Kršitev romunskega zračnega prostora s strani ruskih dronov je še ena nesprejemljiva kršitev suverenosti države članice EU. Ta nenehna nepremišljena eskalacija ogroža regionalno varnost. Solidarno stojimo z Romunijo," je zapisala na omrežju X in dodala, da je v tesnem stiku z romunsko vlado.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred tem na omrežju X zapisal, da je dron prodrl približno deset kilometrov globoko in v zračnem prostoru Romunije, članice zveze Nato, vztrajal približno 50 minut.

"Ruska vojska natančno ve, kam letijo njeni droni in kako dolgo lahko ostanejo v zraku. Njihove poti so vedno natančno izračunane. To ne more biti naključje, napaka ali pobuda nekaterih nižjih poveljnikov. Gre za očitno širitev vojne s strani Rusije," je ocenil.

Poljska, kamor so v noči na sredo vstopili ruski droni ter sprožili odmeven odziv poljskih in zavezniških sil, je medtem v luči ruskega napada v bližini ukrajinsko-poljske meje v sodelovanju s zaveznicami iz Nata aktivirala svoje letalstvo, je na omrežju X sporočilo poveljstvo poljske vojske. Ob tem so oblasti tudi zaprle letališče v Lublinu na vzhodu države.