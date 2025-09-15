Trump / »Tega ne bom dopustil. Razglasil bom nacionalne izredne razmere!«

Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal, da bo, če bo potrebno, v ameriški prestolnici razglasil izredne razmere in jo "federaliziral", potem ko je županja Washingtona Muriel Bowser zvezno vlado obvestila, da washingtonska policija ne bo več sodelovala z zvezno Službo za priseljevanje in carine (Ice).

Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zatrdil, da je zvezna vlada s svojimi ukrepi samo v nekaj tednih dosegla, da je Washington iz enega najbolj nevarnih mest v ZDA "in celo na svetu" postal eno najbolj varnih, kjer skoraj ni več kriminala.

"Če bi to dopustil, bi se KRIMINAL znova vrnil. Prebivalcem in podjetjem v Washingtonu D.C., NE SKRBITE, SEM Z VAMI IN TEGA NE BOM DOPUSTIL. Razglasil bom nacionalne izredne razmere in po potrebi uvedel federalizacijo."



Donald Trump,

ameriški predsednik

Po njegovih besedah pa je "pod pritiskom radikalnih levih demokratov" županja prestolnice Bowser zvezno vlado obvestila, da washingtonska policija ne bo več sodelovala z Ice pri aretacijah domnevnih nezakonitih priseljencev.

"Če bi to dopustil, bi se KRIMINAL znova vrnil. Prebivalcem in podjetjem v Washingtonu D.C., NE SKRBITE, SEM Z VAMI IN TEGA NE BOM DOPUSTIL. Razglasil bom nacionalne izredne razmere in po potrebi uvedel federalizacijo", je zapisal. Pri tem ni pojasnil, kaj je imel v mislih s federalizacijo. Na varnostnem področju bi to morda lahko pomenilo, da bi washingtonska policija v primeru izrednih razmer prešla pod nadzor zveznih oblasti.

Trump je januarja ob prevzemu položaja napovedal, da bodo izgnali "milijone in milijone" ilegalnih priseljencev. S ciljem zatiranja kriminala in v podporo izgonu nezakonitih priseljencev je nato v več ameriških mest, ki jih vodijo demokrati, poslal tudi nacionalno gardo, kar je sprožilo množične proteste. Med temi mesti je tudi prestolnica, ki ga zaradi tega toži.