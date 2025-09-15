Iskanje brez piškotkov ni možno

»Nihče ne more pričakovati, da bo zdravstveni sistem ostal prav tak, kakršen je bil v preteklosti«

IZJAVA DNEVA

"Današnjega zdravstva ni mogoče enačiti s tistim pred desetletjem. Spremenile so se tudi prednostne naloge. Nihče ne more pričakovati, da bo sistem ostal prav tak, kakršen je bil v preteklosti. Ni pa sprejemljivo, da je v nekaterih primerih vse manj stabilen. Pomembni deli zdravstva klecajo v obdobju, ko v njem deluje toliko ljudi kot še nikoli. Posodabljanje mreže, ki je na papirju morda pustilo dober vtis, ima v praksi resne stranske učinke."

(Novinarka Nina Knavs o razmerah v zdravstvu; v komentarju za Dnevnik)

