Trump za 15 milijard dolarjev toži časopis

Predsednik ZDA časniku New York Times očital, da je "trobilo Demokratske stranke"

Ameriški predsednik Donald Trump je danes sporočil, da bo proti časniku New York Times vložil tožbo za 15 milijard dolarjev (okoli 12,7 milijarde evrov) zaradi obrekovanja in žalitve. Ob tem je časniku na svojem družbenem omrežju Truth Social očital, da je trobilo Demokratske stranke.

"Times že desetletja laže o vašem najljubšem predsedniku (MENI!), moji družini, poslu, gibanju Najprej Amerika, MAGA, in naši državi kot celoti," je v zapisu poudaril Trump,

Po njegovih besedah je bilo New York Timesu predolgo dovoljeno, da je lagal o njem, ga blatil in obrekoval. "To se končuje, ZDAJ!" je še zapisal Trump. Dodal je, da tožbo vlaga v zvezni državi Florida.

New York Times se na Trumpovo objavo za zdaj ni odzval.

Trump je prejšnji teden grozil, da bo tožil časnik zaradi objave člankov v zvezi z opolzko čestitko, ki jo je poslal zdaj že pokojnemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu za 50. rojstni dan. Na čestitki naj bi bil Trumpov podpis, čeprav Bela hiša to zanika.

Trump je že vložil tožbe proti več medijskim hišam, med drugim proti CBS in ABC, s katerimi je kasneje sklenil poravnavo za več milijonov dolarjev. Kritiki njegove tožbe obravnavajo kot napade na svobodo tiska.

Ukrepa tudi proti drugim medijem, katerih poročanje mu ni všeč, med drugim proti tiskovni agenciji AP, ki ni sprejela njegovega predloga za preimenovanje Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv.

JXeuy5tCYnY