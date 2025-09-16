»To je edina država na svetu, ki lahko pomaga končati ta konflikt s pogajanji«

Ameriški državni sekretar Marco Rubio bo prosil Katar za nadaljevanje posredovanja med Izraelom in Hamasom

Ameriški državni sekretar Marco Rubio

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je danes prispel v Katar, da bi ga prepričal, naj kljub nedavnemu zračnemu napadu Izraela na vodstvo palestinskega islamističnege gibanja Hamas v Dohi ostane mirovni posrednik med Izraelom in Hamasom.

Rubio je v katarsko prestolnico prispel iz Izraela, kjer je v ponedeljek izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju zagotovil neomajno podporo ZDA v boju proti Hamasu, dokler gibanje ne bo izkoreninjeno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Izraelu je bil sicer pesimističen glede možnosti za dosego premirja med Izraelom in Hamasom, hkrati pa je ocenil, da lahko k njemu prispeva samo Katar, medtem ko je palestinska enklava še vedno tarča obsežnih izraelskih operacij.

Pred odhodom je na letališču v Tel Avivu novinarjem dejal, da bo med obiskom v Dohi prosil Katar, naj nadaljuje svojo konstruktivno vlogo pri poskusih za končanje vojne v Gazi. "Seveda je njihova odločitev, ali bodo to storili po tem, kar se je zgodilo prejšnji teden, vendar želimo, da vedo, da je Katar edina država na svetu, ki lahko pomaga končati ta konflikt s pogajanji," je dejal.

Dodal je še, da želijo ZDA s Katarjem kmalu skleniti obrambni sporazum.

Po izraelskem zračnem napadu na poslopje v Dohi, v katerem so 9. septembra ubili šest ljudi, med njimi pripadnika katarskih varnostnih sil in sina glavnega pogajalca Hamasa, ne pa članov vodstva, je sicer katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani zagotovil, da si bo njegova država kljub napadu kot posrednica še naprej prizadevala za rešitev bližnjevzhodnega konflikta. Mednarodno skupnost pa je pozval h kaznovanju Izraela.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki ga je Izrael obvestil o načrtovanem napadu na Doho, je napad obžaloval in v redki kritiki Izraela izrazil nezadovoljstvo z njim, saj je Katar pomembna zaveznica ZDA v regiji. Po besedah Rubia pa ne bo vplival na odnos ZDA do Izraela. Trump je nato v ponedeljek zagotovil, da Netanjahu ne bo več izvajal napadov v Katarju, medtem ko je Rubio ocenil, da je pomembno, da se po napadu "obrne nova stran".

Rubio se bo sicer danes v Katarju sestal s katarskim emirjem Tamimom bin Hamadom al Tanijem, da bi "znova potrdil ameriško podporo Katarju", so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva.

