Cenzura v ZDA / Po Stephenu Colbertu TV oddajo ukinili tudi Jimmyju Kimmlu

Napad na svobodo govora

Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama in voditelj Jimmy Kimmel

© arhiv oddaje Jimmyja Kimmela

Ameriška televizijska mreža ABC je ukinila večerno komično oddajo Jimmy Kimmel Live, potem ko ji je predsednik Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr zagrozil z vladnim ukrepanjem zaradi Kimmlovih izjav o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka, poročajo ameriški mediji.

Andrew Alford, predsednik lastnika televizije ABC Nextar, je sinoči sporočil, da so bile Kimmlove izjave o smrti Kirka žaljive in neobčutljive ter ne odražajo mnenj in vrednot lokalnih skupnosti, v katerih prikazujejo program.

"Konec tedna smo dosegli novo dno, ko je tolpa Maga obupano poskušala tega fanta, ki je umoril Kirka, prikazati kot karkoli drugega, kot enega izmed njih (...) med obtoževanjem je bilo tudi žalovanje - v petek je Bela hiša spustila zastave na pol droga (...) vendar na človeški ravni lahko vidite, kako težko to sprejema predsednik," je dejal Kimmel in predvajal posnetek Donalda Trumpa, ki na vprašanje novinarjev, kako se počuti ob smrti Kirka, odgovarja z besedami o obnovi Bele hiše.

Pripadnike Trumpovega gibanja Maga je razburilo to, da je Kimmel obtoženega strelca označil za enega od njih. Obtoženi Tyler Robinson namreč izhaja iz družine Trumpovih podpornikov, a je bil registriran kot neodvisni volivec. Zadnja leta je izražal nasprotovanje Trumpovi politiki in Kirkovim skrajno desnim stališčem.

"Konec tedna smo dosegli novo dno, ko je tolpa Maga obupano poskušala tega fanta, ki je umoril Kirka, prikazati kot karkoli drugega, kot enega izmed njih (...) med obtoževanjem je bilo tudi žalovanje - v petek je Bela hiša spustila zastave na pol droga (...) vendar na človeški ravni lahko vidite, kako težko to sprejema predsednik."



Jimmy Kimmel,

TV voditelj

Predsednik FCC Carr, ki ga je na položaj postavil Trump, se je na Kimmlove izjave ostro odzval in namignil, da lahko televizija ABC ostane brez dovoljenj za oddajanje, če ne bo ukrepala.

Nekaj ur kasneje je ukrepala in Kimmell se je pridružil drugemu Trumpovemu kritiku, Stephenu Colbertu, čigar komično oddajo bo televizija CBS ukinila prihodnje leto. Ko je CBS pred dvema mesecema sporočila to odločitev, jo je Trump pozdravil in napovedal, da bo Kimmel naslednji.

"Odlične novice za Ameriko. Čestitke ABC za pogum, da je končno storila, kar je bilo potrebno. Ostaneta še Jimmy in Seth, dve popolni zgubi na lažnih novicah NBC. Ukrepaj NBC! Predsednik DJT," je Trump, ki se trenutno mudi na obisku v Združenem kraljestvu, med drugim objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Trump je imel v mislih komika Jimmyja Fallona in Setha Myersa, ki imata svoji oddaji na televiziji NBC in prav tako zbijata šale na njegov račun.

Gibanje Maga in člani Trumpove vlade pozivajo k odločnim ukrepom proti kritikom Kirka. Odkar je bil ta umorjen so ustanove od vojske do šol, medijev in podjetij začele odpuščati tiste, ki so še naprej kritični do njega.

"Odlične novice za Ameriko. Čestitke ABC za pogum, da je končno storila, kar je bilo potrebno. Ostaneta še Jimmy in Seth, dve popolni zgubi na lažnih novicah NBC. Ukrepaj NBC! Predsednik DJT."



Donald Trump,

predsednik ZDA

Nekdanji Trumpov strateg Steve Bannon je pozval celo k množičnim aretacijam in represiji na univerzah, medtem ko je minister za obrambo Pete Hegseth zaposlenim naročil, naj identificirajo in kaznujejo pripadnike vojske, ki so se posmehovali ali opravičevali Kirkovo smrt, poroča NBC.

Vendar pa je odstranitev Kimmlove oddaje doslej najbolj odmeven ukrep, v luči katerega je eden najbolj odločnih kritikov Trumpa, guverner Illinoisa JB Pritzker Američane pozval, naj se množično odzovejo na zatiranje svobode govora.

"Svobodna in demokratična družba ne more utišati komikov, ker predsedniku ni všeč, kar pravijo. To je napad na svobodo govora in tega ne smemo dopustiti. Vsi izvoljeni uradniki morajo spregovoriti in se upreti temu nedemokratičnemu dejanju."



JB Pritzker,

guverner ameriške zvezne države Illinois

"Svobodna in demokratična družba ne more utišati komikov, ker predsedniku ni všeč, kar pravijo. To je napad na svobodo govora in tega ne smemo dopustiti. Vsi izvoljeni uradniki morajo spregovoriti in se upreti temu nedemokratičnemu dejanju," je na družbenih omrežjih objavil Pritzker, ki ga številni vidijo kot demokratskega predsedniškega kandidata za leto 2028.