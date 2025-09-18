»Ameriški javni zdravstveni sistem se pod vodstvom nasprotnikov cepljenja pomika v zelo nevarno smer«

Minister za zdravje Robert F. Kennedy mlajši odpušča zagovornike cepiv

Kontroverzni minister za zdravje ZDA Robert F. Kennedy mlajši

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški javni zdravstveni sistem se pod vodstvom ministra za zdravje Roberta F. Kennedyja mlajšega in njegove ekipe svetovalcev, ki so nasprotniki cepljenja, pomika v zelo nevarno smer, je v sredo v senatu v Washingtonu posvarila odpuščena direktorica Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) Susan Monarez.

Monarez si je za položaj direktorice CDC izbral Kennedy, ki je bila v senatu potrjena le z glasovi republikancev. V sredo je bil položaj v senatnem odboru za zdravstvo postavljen na glavo, saj so ji demokrati med javnim zaslišanjem izražali podporo, republikanci pa z redkimi izjemami napadali.

Demokratski senator iz Virginije Tim Kaine se ji je celo javno opravičil. "Dr. Monarez, dolgujem vam opravičilo. Ko ste bili tu na zaslišanju za potrditev, sem vas zelo ostro izpraševal, ne glede na vaše kvalifikacije," je dejal in dodal, da je glasoval proti, ker je bil prepričan, da ne bo imela poguma nasprotovati Kennedyju.

Monarez in nekdanja glavna medicinska svetnica CDC Debra Houry sta opisali porazno razpoloženje znotraj nacionalnih zdravstvenih agencij in dejali, da Kennedy, ki ne verjame v cepljenje, s svojimi političnimi svetovalci zavrača znanstvene podatke o varnosti in učinkovitosti cepiv.

Monarez je bila na položaju le 29 dni, ko jo je Kennedy zaradi nestrinjanja odpustil. Na zaslišanju je dejala, da se bodo v Ameriko vrnile nalezljive bolezni, kot je otroška paraliza, če bodo zdravstveni minister in njegovi politični svetovalci nadaljevali z uničevanjem sistema.

"Verjamem, da se bodo ponovno pojavile bolezni, ki jih je mogoče preprečiti in verjamem, da bodo naši otroci trpeli zaradi stvari, zaradi katerih jim ni treba trpeti," je povedala in pojasnila, da je bila odpuščena, ker ni podpisala novih priporočil za cepljenje svetovalnega odbora CDC, katere člane je zaradi skeptičnosti do cepiv imenoval Kennedy.

Kennedy po njenih besedah ni ponudil nobenih znanstvenih dokazov v podporo svoji zahtevi po spremembi programa cepljenja otrok, o čemer je - kot naj bi ji sam povedal - vsak dan govoril s predsednikom Donaldom Trumpom.

Houry je medtem izpostavila, da je eden od Kennedyjevih svetovalec kot pristranske zavrnil znanstvene podatke o cepljenju novorojenčkov proti hepatitisu B, ker je želel odpraviti to cepljenje.

Kennedyjev svetovalni odbor CDC naj bi o cepljenju novorojenčkov proti hepatitisu B sicer razpravljal danes, kakor tudi o cepljenju proti noricam in covidu-19.

Ker je Kennedy Monarez odpustil bo priporočila odbora potrdil ali zavrnil njen naslednik, vršilec dolžnosti direktorja CDC in Kennedyjev namestnik Jim O'Neill. "Zaradi tega sem zelo nervozna," je še dejala Monarez.