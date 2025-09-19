»Ideja, da je grožnja z nacizmom učinkovito politično orodje, ni prišla z leve«

KOMENTAR DNEVA

"Ideja, da je grožnja z nacizmom učinkovito politično orodje, ni prišla z leve. Prvi jo je leta 1995 uspešno uporabil vodja desne izraelske opozicije Benjamin Netanjahu na velikih političnih shodih proti mirovnim sporazumom, ki jih je levi izraelski premier Jicak Rabin podpisal z voditeljem Palestinskega osvobodilnega gibanja, socialistom Jaserjem Arafatom. Tam so nosili slike Jicaka Rabina v nacistični uniformi skupaj s slikami Auschwitza in zastav s kljukastim križem. Delovalo je."

"Desni verski skrajnež Jigal Amir je leta 1995 na mirovnem shodu ustrelil Rabina, Netanjahu je zmagal na volitvah in pokopal mirovne sporazume. On pa je bil na čelu skrajne judovske politične desnice, ki se je res zgledovala po desnih političnih gibanjih iz dvajsetih in tridesetih let prejšnjega stoletja. Izrael so po treh desetletjih oblasti potisnili v osvajalno vojno, ki je v Evropi samo zaradi travm zgodovinsko resničnega nacizma in splošne kolaboracije z njim ni vljudno primerjati s holokavstom."

"Slovenija ima do Izraela nekoliko bolj sproščeno politiko, nesrečniki iz vlade pa v opoziciji veljajo za komuniste, kar je ena bolj smešnih šal 21. stoletja."

(Politični komentator Ervin Hladnik Milharčič v kolumni za časnik Dnevnik o tem, da je za desnico že vsak malo zmeden neoliberalec komunist)