Trump nad medije / »Vzamejo odlično zgodbo in jo spremenijo v slabo. To je nezakonito.«

Ameriški predsednik bi rad cenzuriral novinarje

Predsednik ZDA Donald Trump je v petek ostro kritiziral poročanje ameriških medijev o njem in njegovi administraciji, ki je po njegovem mnenju pretirano negativno in zato nezakonito, s čimer je sprožil razpravo o svobodi govora v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vzamejo odlično zgodbo in jo spremenijo v slabo. Osebno menim, da je to res nezakonito," je v petek novinarjem povedal Trump. Predsednik ZDA je svojo kritiko usmeril predvsem v ameriške televizijske mreže in ponovil trditev, da je poročanje o njem in njegovi administraciji v 97 odstotkih negativno.

Hkrati je izrekel podporo predsedniku Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendanu Carru, katerega grožnje nekaterim medijem so sprožile nacionalno razpravo o svobodi govora in povzročile nelagodje celo med republikanci, navaja AFP.

Senator Teksasa Ted Cruz, sicer Trumpov zaveznik, je medtem izjavil, da je po njegovem mnenju nevarno, če se vlada postavi v položaj, v katerem lahko odloča, kateri govor ji je všeč in kateri ne.

Trump je letos sicer tožil več medijskih hiš, med drugim tudi časnik New York Times. Zvezni sodnik je njegovo tožbo zavrnil.