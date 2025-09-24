Kdaj in kako se začne vojna

IZJAVA DNEVA

"Ena od dilem sodobnega sveta je vprašanje, kdaj in kako se začne vojna. Tradicionalno je casus belli (povod za vojno) predstavljal jasno določen povod za začetek vojne – na primer napad na ozemlje ali državljane. V kontekstu hibridnega vojskovanja tradicionalne predstave o vojni in miru izgubljajo ostrino. Klasična razmejitev med mirom in vojno, ki temelji na jasni razglasitvi sovražnosti ali začetnih vojaških operacijah, v primeru hibridne vojne ne drži več. V hibridni vojni vojaške akcije niso več nujno najvidnejši ali odločilni signal za začetek konflikta."

"Pogosto se operacije odvijajo v sivem območju, kjer so aktivnosti načrtno oblikovane tako, da ne dosežejo praga, ki bi sprožil vojaški odziv. Takšna dvoumnost omogoča izvajanje pritiska na nasprotnika brez tveganja odprte eskalacije konflikta. Posledično države oklevajo z odzivom, saj ni jasno, ali so že prestopile prag vojne. To ustvarja izjemno volatilno varnostno okolje, kjer je vsak korak lahko predmet različnih interpretacij. "

(Publicist Mirko Cigler o hibridni vojni; via Dnevnikov Objektiv)