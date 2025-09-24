Nataša Pirc Musar / »Zdaj zvenim kot revolucionar, a to se mi zdi izjemno pomembno«

IZJAVA DNEVA

"Rada bi opozorila na pomembnost multilateralizma. Multipolarni svet na koncu ne prinaša nič dobrega, niti velesilam ne, v sistemu multilateralizma in predvsem v Organizaciji Združenih narodov pa načeloma velja, da ima vsaka država svoj glas. Moramo stopiti skupaj in se boriti za ta multilateralizem. Zdaj zvenim kot revolucionar, a to se mi zdi izjemno pomembno. OZN je danes edina res globalna politična multilateralna organizacija, ki jo imamo, s 193 državami članicami. Tu je prostor, da si odkrito povemo, kaj mislimo, in bi po mojem mnenju moral biti tudi prostor za rešitve. Ne prepočasne, prišli smo v obdobje, ko je treba te hitro najti. Preveč ljudi, otrok, žensk po svetu umira."

(Predsednica republike Nataša Pirc Musar o tem, kaj bo z multilateralizmom in Združenimi narodi; v intervjuju za Delo)