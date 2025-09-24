Ukinjena oddaja Jimmyja Kimmla znova na sporedu, Trump že grozi televiziji

Boji proti cenzuri medijev v ZDA

TV oddaja Komična oddaja Jimmyja Kimmla, ki jo je ameriška televizijska mreža ABC prejšnji teden ukinila zaradi Kimmlovih izjav o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka, se je v torek zvečer vrnila na zaslone. Kimmel je poudaril, da se ni nameraval posmehovati umoru Kirka. Ameriški predsednik Donald Trump je mreži ABC posredno zagrozil s tožbo.

Komik je v torkovi oddaji poudaril, da nikoli ni nameraval posmehljivo govoriti o umoru Kirka. V uvodnem monologu, ki ga je sklenil v solzah, je zatrdil, da krivde za njegov umor ni želel naprtiti nobeni določeni skupini ljudi. Obenem je pohvalil Kirkovo soprogo Eriko, ki je dejala, da morilcu odpušča. "To je nesebično dejanje usmiljenja, ki se me je globoko dotaknilo," je dejal.

Hkrati je Kimmel kritiziral Trumpa in predsednika Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendana Carra zaradi, kot je dejal, neameriških groženj svobodi govora, poroča britanski BBC. Zahvalil se je tudi vsem, ki so ga podprli ob ukinitvi oddaje.

"Grožnja vlade, da bo utišala komika, ki ga predsednik ne mara, je neameriška," je dejal Kimmel in bil deležen bučnega aplavza. "Vladi ne smemo dovoliti, da nadzoruje, kaj govorimo na televiziji," je dodal.

V skeču se je Kimmlu pridružil legendarni hollywoodski igralec Robert De Niro, znan kritik Trumpa, kot novi predsednik FCC. De Niro začne z opozorilom voditeljici oddaje The View Whoopi Goldberg: "Whoopi, pokaži malo spoštovanja," in tako namigne na Trumpovo grožnjo, da bo ukinil še eno priljubljeno oddajo ABC.

Televizijska mreža ABC je prejšnjo sredo sporočila, da bo ukinila Kimmlovo večerno oddajo, potem ko je predsednik FCC Carr mreži zagrozil z vladnim ukrepanjem zaradi komikovih izjav o Kirkovem umoru.

"Konec tedna smo dosegli novo dno, ko je tolpa Maga obupano poskušala tega fanta, ki je umoril Kirka, prikazati kot karkoli drugega kot enega izmed njih," je dejal Kimmel v sporni izjavi.

Pripadnike Trumpovega gibanja Maga je razburilo to, da je Kimmel obtoženega strelca označil za enega od njih. Obtoženi Tyler Robinson namreč izhaja iz družine Trumpovih podpornikov, a je bil registriran kot neodvisni volivec. Zadnja leta je izražal nasprotovanje Trumpovi politiki in Kirkovim skrajno desnim stališčem.

A oddaja Jimmyja Kimmla se ni vrnila na vse zaslone. Nekatere lokalne televizije, povezane z mrežo ABC, je namreč niso predvajale. Lastnik televizijske postaje Nexstar je v torek sporočil, da bo oddajo umaknil s svojih lokalnih kanalov, ki predvajajo vsebine ABC. Medijska skupina Sinclair pa je na družbenem omrežju X zapisala, da bo v terminu oddaje Jimmyja Kimmla predvajala informativni program, medtem ko se pogovori z ABC o morebitni vrnitvi oddaje nadaljujejo.

"Mislim, da bomo ABC preizkusili v tej zadevi. Poglejmo, kako nam bo šlo. Zadnjič, ko sem se jih lotil, so mi dali 16 milijonov dolarjev."



Donald Trump,

predsednik ZDA

Trump je po vrnitvi oddaje v torek na svojem družbenem omrežju Truth Social izpostavil, da ne more verjeti, da je Kimmel dobil nazaj svojo službo, komiku pa znova očital, da ni nadarjen. "Zakaj bi hoteli nazaj nekoga, ki slabo opravlja svoje delo, ki ni smešen in ki ogroža mrežo s predvajanjem 99 odstotkov demokratskih SMETI," je zapisal.

Ob tem je mreži ABC posredno zagrozil s tožbo. "Mislim, da bomo ABC preizkusili v tej zadevi. Poglejmo, kako nam bo šlo. Zadnjič, ko sem se jih lotil, so mi dali 16 milijonov dolarjev," je zapisal.

Trump je ABC pred časom že tožil zaradi obrekovanja. Mreža je v tem primeru decembra lani privolila v poravnavo in se strinjala, da bo Trumpovi predsedniški knjižnici podarila 16 milijonov dolarjev. Poravnavo v višini 16 milijonov dolarjev je plačala matična družba CBS, Paramount Global.

