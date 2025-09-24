24. 9. 2025 | Svet
Melania Trump zagnala novo koalicijo zakonskih partnerjev svetovnih voditeljev
Skupaj za prihodnost
Donald in Melania Trump
© Official White House Photo / Flickr / WikiCommons
Prva dama ZDA Melania Trump je v torek v New Yorku ob robu 80. zasedanja Generalne skupščine ZN zagnala novo koalicijo zakonskih partnerjev svetovnih voditeljev imenovano Skupaj za prihodnost. Zagona koalicije, katere namen je med drugim ustvarjanje zdravega okolja za otroke, se je udeležil tudi prvi mož Slovenije Aleš Musar.
"Naše države imajo koristi od napredka v tehnologiji - reševanje življenj, širjenje dostopa do znanja, povezovanje ljudi in seveda varnost. Nič ni pomembnejše od varnosti," je dejala Melania Trump, ki je po poročanju televizije CNN na dogodku ostala le nekaj minut in se ni z nikomer posebej pogovarjala, ostali pa so nadaljevali sprejem.
Prisotne, med katerimi sta bili jordanska kraljica Rania in prva dama Ukrajine Olena Zelenska, je pozvala, naj vodijo to gibanje v svoji regiji sveta, zaščitijo zdravo okolje za otroke in sodelujejo z njo, da bi otrokom omogočili doseganje novih višav po vsem svetu.
Naloga in vloga koalicije ni preveč jasna, vendar bo vključevala sodelovanje zasebnega sektorja na področju umetne inteligence, robotike in tehnologije veriženja blokov. Svetovalec prve dame ZDA Marc Beckman je na televiziji Fox to opisal kot "think tank" z blagovno znamko, ki bi jo bilo mogoče prenesti v druge države.
