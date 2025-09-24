Znani nominiranci za nagrado booker

Na seznamu je šest literarnih del, med drugim skoraj 700 strani dolg roman The Loneliness of Sonia and Sunny indijske avtorice Kiran Desai in 200 strani dolg triler Audition ameriške pisateljice Katie Kitamura

Ameriška pisateljica Katie Kitamura

V Londonu so v torek zvečer objavili ožji izbor nominirancev za ugledno knjižno nagrado booker. Na seznamu je šest literarnih del, med drugim skoraj 700 strani dolg roman The Loneliness of Sonia and Sunny indijske avtorice Kiran Desai in 200 strani dolg triler Audition ameriške pisateljice Katie Kitamura.

Žirija je na ožji seznam uvrstila še družinsko sago Flashlight ameriške pisatljice Susan Choi, The Rest of Our Lives ameriškega pisatelja Benjamina Markovitsa, The Land in Winter angleškega literata Andrewa Millerja in Flesh britanskega avtorja Davida Szalayja, je objavljeno na spletni strani bookerjeve nagrade.

The Loneliness of Sonia and Sunny prinaša epsko pripoved o ljubezni in družini, Indiji in Ameriki, tradiciji in modernosti, so še objavili.

Roman Audition so označili za roman, ki zastavlja vprašanje, ali resnično poznamo ljudi, ki jih ljubimo, Flashlight pa kot napet roman, ki raziskuje vprašanja spomina, jezika, identitete in družine.

The Rest of Our Lives je roman o staranju in izzivih dolgoletnega zakona, The Land in Winter raziskuje podrobnosti življenja, Flesh pa se osredinja na moškega ter vrsto dogodkov, ki jih ne more razumeti.

Predsednik letošnje žirije in tudi sam bookerjev nagrajenec Roddy Doyle je na novinarski konferenci pred objavo ožjega seznama nominirancev povedal, da so vsi letošnji nominirani romani "briljantno človeški".

Letošnjega dobitnika 50.000 britanskih funtov vredne nagrade bodo razglasili na slovesnosti v Londonu 10. novembra.

Lani je bookerja za roman Orbital prejela angleška pisateljica Samantha Harvey.