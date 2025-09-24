»Država je tvoje telo, vsak večer, vsak dan znova«

Država je predstava v času, zgodba, ki se konča, a se ne začne

Prizor iz predstave Država

© Dorian Šilec Petek

V Cankarjevem domu bo 27. septembra ob 20. uri premiera avtorskega projekta Država v režiji Jana Krmelja. Predstava na meji dokumentarnega, ritualnega in spekulativne fikcije., prepleta arhivske zapise, filozofska besedila, zvočne kompozicije in performativne geste v nepredvidljivo strukturo, v kateri občinstvo prehaja med vlogami prič, državljank_ov in udeleženk_cev.

Država gledališče spremeni v razstreljen arhiv zgodovine, protesta in imaginacije. Je zgodba o uničenju prostorov, namenjenih reprezentaciji, in o moči spomina na upor. Iz nje se usujejo fragmenti spomina: Joseph Beuys, Rosa Luxemburg, Sophie Scholl, anonimna postava pred tanki na Trgu nebeškega miru, goreče telo Jana Palacha, mirno telo Antonina Artauda, Aaron Swartz v sobi, polni strežnikov. Vsaka zgodba je vozlišče, v katerem se človeško telo upira stroju države; strelovod, v katerem se imaginacija zaleti v nasilje.

"Država je predstava v času, zgodba, ki se konča, a se ne začne. Država je tvoje telo, vsak večer, vsak dan znova. V njej ni nič samoumevnega."



Jan Krmelj,

avtor koncepta in režiser

"Ko vstopim v gledališče, vstopim v neko državo. Vstopim v zamejeni teritorij, avtonomno cono, ki deluje kot posledica vnaprej sprejetih dogovorov. Ko vstopim v gledališče, prepustim svoje telo uprizoritvenemu stroju, ki razporeja mojo pozornost; z njo vstopa v dialog, v konflikt. Prepustim se moči verjetja, da bi se lahko z neizmerljivostjo fikcije dotaknil nečesa, kar bi lahko bilo realnost. Država je predstava v času, zgodba, ki se konča, a se ne začne. Država je tvoje telo, vsak večer, vsak dan znova. V njej ni nič samoumevnega," je zapisal režiser Jan Krmelj.

Igrajo: Diana Kolenc, Filip Mramor, Miranda Trnjanin, avtorice in avtorji besedila: Jan Krmelj, Klara Debeljak, Lučka Neža Peterlin, Diana Kolenc, Miranda Trnjanin, Filip Mramor,, scenograf in oblikovalec videa: Dorian Šilec Petek, avtorica glasbe: Paloma Pertot, kostumografinja in grafična oblikovalka: Brina Vidic, asistentka scenografa: Lucija Zuchhiati, produkcija: Maska Ljubljana, koprodukcija: Cankarjev dom Ljubljana.