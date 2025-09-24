Zelenski / »Lažje je ustaviti Putina kot se spustiti v oboroževalno tekmo«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ocenil, da premirja v Ukrajini še ni, ker ga Rusija zavrača

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v govoru na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN ponovil, da premirja v Ukrajini še ni, ker ga Rusija zavrača. Ocenil je, da je lažje ustaviti predsednika Vladimirja Putina kot spustiti se v oboroževalno tekmo, v luči volitev v Moldaviji pa je pozval k zaščiti nekdanje sovjetske republike.

"Ne molčite, medtem ko Rusija nadaljuje s to vojno, prosim, izrazite svoje mnenje in jo obsodite," je zbrane pozval Zelenski in ponovil, da premirja še niso dosegli, ker ga Rusija zavrača, navaja britanski BBC.

Ob tem je ocenil, da je ceneje in lažje zdaj ustaviti Putina kot spustiti se v globalno oboroževalno tekmo. Kljub temu je priznal, da brez orožja ne gre. "Če narod želi mir, mora še vedno delati na orožju (...) orožje odloča, kdo preživi," je poudaril in izpostavil, da Ukrajina nima "velikih debelih raket, s katerimi se diktatorji radi hvalijo na paradah".

"Ne molčite, medtem ko Rusija nadaljuje s to vojno, prosim, izrazite svoje mnenje in jo obsodite."



Nekoliko skeptično je medtem govoril o varnostnih jamstvih, rekoč da samo članstvo v zvezi Nato še ne pomeni, da je država varna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po njegovih besedah se orožje razvija hitreje, kot bi se svet lahko branil. "Samo vprašanje časa je, kdaj se bodo droni bojevali proti dronom (...) popolnoma sami, povsem avtonomno," je dejal.

Pozval je h globalnim pravilom za rabo umetne inteligence, po zaslugi katere dandanes poteka "najbolj uničujoča oboroževalna tekma v zgodovini človeštva".

V delu govora, ki ga je namenil oboroževanju, je sicer med drugim omenil poskus atentata na predsednika ZDA Donalda Trumpa med predvolilno kampanjo ter nedavna umora desničarskega aktivista Charlieja Kirka in 23-letne Ukrajinke Irine Zarutske, ki jo je avgusta na vlaku v Severni Karolini domnevno brez razloga do smrti zabodel 34-letnik.

V luči nedeljskih parlamentarnih volitev v Moldaviji pa je opozoril, da mora Evropa nekdanjo sovjetsko republiko rešiti pred ruskim vplivom. "Rusija poskuša Moldaviji narediti to, kar je Iran nekoč naredil Libanonu, in globalni odziv je spet nezadosten," je dejal.

Po njegovih besedah si Evropa po izgubi Gruzije in ob dejstvu, da se Belorusija vse bolj "približuje odvisnosti od Rusije", ne more privoščiti, da bi izgubila še Moldavijo. Staro celino je zato pozval, naj Kišinjov podpre tudi finančno in energetsko ter ne le z besedami in političnimi gestami.