Minister Mesec / »Upam, da pokojninska reforma na morebitnem referendumu ne bo zavrnjena«

Minister za delo Luka Mesec poudarja, da je nova pokojninska reforma od vseh dozdajšnjih v Sloveniji najbolj prijazna

Minister za delo Luka Mesec upa, da pokojninska reforma na referendumu, za katerega si prizadeva Delavska koalicija, ne bo zavrnjena. Po njegovi oceni namreč prinaša dobre ukrepe. Če bi jo pripravljali v zdajšnjem času trgovinskih vojn in izražanju potreb po krepitvi obrambnega proračuna, takih ukrepov ne bi bilo mogoče pripraviti, je dejal.

"Če bi pokojninsko reformo pripravljali zdaj, bi nastajala v podobno neugodnih razmerah kot veljavna, ki je bila sprejeta leta 2012," je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec dejal na današnjem prvem posvetu Foruma Festivala za tretje življenjsko obdobje o pokojninski reformi v Ljubljani.

DZ je reformo sprejel 18. septembra, več kot 25 sindikatov in civilnodružbenih organizacij, združenih v Delavsko koalicijo, pa so dan kasneje začeli zbirati 2500 podpisov volivcev za vložitev pobude za naknadni zakonodajni referendum. Prepričani so namreč, da je sprejeta reforma nesolidarna in izrazito protidelavska.

Vendar je minister na današnjem posvetu opozoril, da so v reformo vnesli najboljše rešitve "v okviru možnega". Po njegovih besedah se osredotoča na prvi pokojninski steber, ki mora biti trden in vzdržen.

Med mladimi se po njegovem opažanju širi preplah, da bo pokojninski sistem propadel. Mladi so se zato med vsemi generacijami najbolj zavzemali za krepitev drugega stebra, ki so ga videli kot bolj varnega od prvega. "Toda na kapitalskih trgih je veliko manj varno varčevati za pokojnino," je posvaril. Mladim je treba zato po njegovem mnenju jasno povedati, da je slovenski pokojninski sistem varen, stabilen in vzdržen.

Državni sekretar na ministrstvu Igor Feketija je dodal, da mladi niso homogena skupina, ampak imajo različna stališča. Starejši ko so, bolj cenijo prednosti, ki jih prinaša stabilen sistem, je opazil.

"Nova pokojninska reforma je od vseh dozdajšnjih v Sloveniji najbolj prijazna," se je s predstavnikoma ministrstva strinjal generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijan Papež. Ugovarja mnenju Delavske koalicije, da je v njej slabo poskrbljeno za delavce in upokojence. "Prav nasprotno, najbolj ranljivim izboljšuje položaj," je izpostavil. Med temi so tudi invalidski upokojenci. Tretjini med njimi se bo pokojnina namreč zvišala.

Reformo pozdravlja tudi Sindikat upokojencev Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, je povedala predsednica sindikata Frančiška Ćetković. Tako so denimo zadovoljni s formulo za usklajevanje pokojnin, po kateri bo pri usklajevanju v obdobju od leta 2026 do 2034 v 50 odstotkih upoštevana rast plač in v 50 odstotkih rast cen življenjskih potrebščin. Šele po letu 2034 bo rast cen življenjskih potrebščin upoštevana v večjem odstotku kot rast plač.

Ćetković je hkrati napovedala, da si bo sindikat še naprej prizadeval za vzpostavitev 13. pokojnine, ki bi nadomestila letni in zimski dodatek. Minister Mesec bi medtem raje ohranil oba dodatka, je razkril.