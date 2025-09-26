Dvoroki Han

Zmeda v strankah in med strankami levoliberalne koalicije

© Franco Juri

»Mi nismo tukaj zato, da bodo ljudje zadovoljni z nami, mi smo tu zato, da so ljudje zadovoljni s svojim življenjem.«

— Robert Golob je na volilnem kongresu stranke Svoboda potrdil svoj novi predsedniški mandat s severnokorejsko podporo, retoriko in scenografijo (MMC TVS, 20. 9. 2025)

»Naloga socialnih demokratov je, da Slovenijo varno peljemo čez zelo zahtevne okoliščine, tu pa je seveda pomemben tudi način, da bomo delovali umirjeno, brez arogance, brez napada, z veliko mero spoštovanja, upoštevanja drugače mislečih, občutka za to, da bo politika sposobna graditi in ne razgrajevati ... če si želimo slovensko zastavo visoko dvigniti, da bo plapolala ponosno, je potrebna leva in desna roka.«

— Matjaž Han je potrdil, da SD še vedno trdno vztraja na Pahorjevem izročilu političnega flirta onkraj idejne in programske bližine (Dnevnik TVS, 21. 9. 2025)

»Absolutno pa zagovarjam politiko Gibanja Svoboda, tako da sem seveda pripravljen iti na volitve … Stojim za svojimi izjavami in še vedno menim, da je to vlado za moj okus nekajkrat potegnilo preveč v levo.«

— Klemen Boštjančič podpira stranko, ne pa tudi njenih programskih orientacij (Politično TVS, 21. 9. 2025)



»Jaz nikoli leve opcije nisem zapustila.«

— Mojca Šetinc Pašek je iščoč levo opcijo zašla na napačni piknik (Dnevnik TVS, 21. 9. 2025)

Ko sem v začetku devetdesetih let poskušal razložiti paradoks Janševih »desnih socialdemokratov« (SDSS), preden so se po večletni neuspešni kandidaturi za včlanjenje v socialistično internacionalo leta 2003 dokončno odpovedali socialdemokratski predponi in se preimenovali v »navadne« demokrate, sem ilustriral, da je Janša socialdemokrat na tak način, kot je (takrat še živ in aktiven) Jörg Haider liberalec. Namreč v tistem času je Janša formalno še ostajal na Pučnikovi definiciji stranke kot socialdemokratske; pokojni koroški gromovnik s svojo svobodnjaško stranko pa se je na neki perverzni način še uvrščal med evropske liberalce. No, od takrat je minilo že »sto let« in Janša je medtem ne le spremenil ime, ampak je stranko odpeljal v tesen objem evropske skrajne desnice.

Zakup člankov Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa? Članke lahko zakupite tudi s plačilnimi karticami ali prek storitve PayPal ali Google Pay Tedenski zakup ogleda člankov

Za ta nakup se je potrebno prijaviti . 4,5 € Za daljše časovne zakupe se splača postati naročnik Mladine. Mesečna naročnina, ki jo je mogoče kadarkoli prekiniti, znaša že od 16,20 EUR dalje: Naroči