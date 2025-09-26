Andrej Zorko je zmlel Uroša Slaka in Mitjo Gorenščka

Saj veste: v Sloveniji velja božičnica za nekaj socialističnega, nekaj iz prejšnjega režima, kamen okoli vratu pridnega menedžerja. Resnica je, da je božičnica prejkone kar izum kapitalizma in na Zahodu nekaj tako običajnega kot jesensko listje na ulicah konec septembra. Da bo prišlo do uvedbe božičnice v tem mandatu, se je koalicija zavezala že ob podpisu koalicijske pogodbe leta 2022, o njej so se neuspešno pogajali že leta 2022 – neuspešno tudi zato, ker so delodajalci zapustili ekonomsko-socialni svet, ker da je to najhujša vlada na svetu, Luka Mesec pa rdeči hudič. A božičnica, na katero se ne plačajo ne davki ne prispevki, dejansko pomeni zmanjšanje obdavčitve plač – efektivna davčna stopnja na plače se namreč s tem avtomatično zniža.

Uroš Slak, Andrej Zorko in Mitja Gorenšček v oddaji 24ur zvečer

© POP TV

Saj veste: v Sloveniji velja božičnica za nekaj socialističnega, nekaj iz prejšnjega režima, kamen okoli vratu pridnega menedžerja. Resnica je, da je božičnica prejkone kar izum kapitalizma in na Zahodu nekaj tako običajnega kot jesensko listje na ulicah konec septembra. Da bo prišlo do uvedbe božičnice v tem mandatu, se je koalicija zavezala že ob podpisu koalicijske pogodbe leta 2022, o njej so se neuspešno pogajali že leta 2022 – neuspešno tudi zato, ker so delodajalci zapustili ekonomsko-socialni svet, ker da je to najhujša vlada na svetu, Luka Mesec pa rdeči hudič. A božičnica, na katero se ne plačajo ne davki ne prispevki, dejansko pomeni zmanjšanje obdavčitve plač – efektivna davčna stopnja na plače se namreč s tem avtomatično zniža.

POP TV in Uroš Slak sta na nogah od preteklega tedna – čeprav ne vemo, zakaj. Uroš Slak ima namreč status samostojnega podjetnika in si že zdaj sam obračunava davke (efektivno plačuje 4 odstotke) in prispevke na dohodek, pa tudi ni osamljen jezdec pri davčnih olajšavah za samostojne podjetnike na POP TV. A kot apologet slovenskega ubogega menedžerja je v torek zvečer pripravil še en prispevek, v katerem se je nameril pokazati, kako grozljivo vlado ima Slovenija. In s predsednikom Gospodarske zbornice Slovenije Mitjo Gorenščkom sta dobro začela, konec sveta se je že bližal! A kaj, ko je ob njiju sedel novi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko in vse temne oblake, ki sta jih slikala nad slovenskim gospodarstvom, razpihal z vsakim svojim odgovorom. Med drugim je pokazal, da se pogajanja še niso začela, da je vlada prišla s tremi možnimi scenariji, 300, 600 in 1200 evrov, da je vlada naredila vse korake poslovniško pravilno, da pa tudi vsebinsko menedžerji spet vijejo roke, ko jim ni kaj hudega: pač 80 odstotkov samostojnih podjetnikov in 70 odstotkov gospodarskih družb je imelo v lanskem letu dobiček, božičnico zaposlenim pa je izplačalo le slabih 40 odstotkov pravnih oseb. Dejansko se je Zorko tudi na ekonomskem področju izkazal močnejši od Gorenščka, ta se je v neki točki ovedel, da bo, če bo še vedno zganjal paniko, videti zgolj neresen in apologetski. Še več: v neki točki se je tega, da oddaja ne bo šla v smer, ki si jo je tako želel, zavedel tudi Slak – predvsem, ker je njegove netočnosti Zorko mirno in natančno popravljal. Gorenšček je na koncu začel priznavati, da socialni dialog s to vlado dejansko poteka dobro, da dobro sodelujejo, da pa celo ne nasprotujejo božičnici kot taki – in da se res pogajanja sploh še niso začela. Na začetku oddaje je bilo gospodarstvo pred kolapsom!

Lidija Jerkič je bila močna predsednica svobodnega sindikata, a Andrej Zorko je s svojo mirnostjo, natančnostjo in tudi znanjem – podatke in predpise pač stresa iz rokava – uničujoč sogovornik za populiste iz gospodarskih združenj. Morda pa se slovenskemu sindikalizmu obetajo boljši časi.