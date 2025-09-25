Trumpov načrt za končanje vojne v Gazi

Ali predsednik ZDA Donald Trump izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju res ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega?

Izraelski premier Benjamin Netanjahu in ameriški predsednik Donald Trump

© Official White House Photo by D.Myles Cullen

Ameriški predsednik Donald Trump je voditeljem arabskih držav v bližnjevzhodni regiji na srečanju v torek predstavil nov načrt za končanje vojne v Gazi, je v sredo povedal njegov posebni odposlanec Steve Witkoff.

Trump se je v torek ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečal z voditelji arabskih in muslimanskih držav. Po besedah Witkoffa jim je predstavil "načrt v 21 točkah za mir na Bližnjem vzhodu in v Gazi". Načrt, katerega vsebine ni razkril, odgovarja tako na skrbi Izraela kot držav v regiji, je dejal.

"Smo polni upanja in celo verjamemo, da bomo lahko v naslednjih dneh naznanili določen preboj," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Witkoff. Države, ki so sodelovale na srečanju, naj bi medtem potrdile pripravljenost na sodelovanje s Trumpom.

Po torkovem srečanju nobena stran ni dajala javnih izjav. Ameriški Politico je sicer ob sklicevanju na navedbe udeležencev poročal, da je Trump obljubil, da izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega.

Po skoraj dveh letih vojne v Gazi je izraelska vojska sredi septembra sprožila obsežno zračno in kopensko ofenzivo nad mesto Gaza, največje uradno središče v enklavi, pri čemer kot cilj navaja uničenje še zadnje utrdbe islamističnega gibanja Hamas.

V sredo so izraelski napadi terjali nove žrtve v opustošeni enklavi. Glede na navedbe civilne zaščite je bilo ubitih najmanj 40 ljudi, od tega 22 v zračnem napadu na skladišče na vzhodu mesta Gaza, kamor se je zateklo več deset ljudi, še piše AFP.