Poklic prihodnosti

KOMENTAR DNEVA

"Tudi če pomislimo na prihodnost poklicev. Pred 15 leti so recimo mladi prihodnost stavili na programerski poklic, potem pa pride današnji čas z UI, ko ti niso več tako potrebni. Upam, da bo marsikdo zdaj o perspektivnem poklicu razmišljal na bolj analogen način, o nečem, kar bo potrebno neodvisno od umetne inteligence, in gradbeni mojster je gotovo tak poklic. Mojstri imajo radi svoje delo, o tem radi govorijo, njihovo delo je njihova emancipacija, identifikacija in ponos."

(Ano Kosi, arhitektka in kustosinja slovenskega paviljona na Mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah, o poklicih prihodnosti; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)