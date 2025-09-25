Slovenija se pridružuje nujni koaliciji za Palestino

Globalno zavezništvo za uresničitev dveh držav

Ministrica Tanja Fajon je pred kratkim na obisku gostila ministrico za zunanje zadeve in izseljence države Palestine Varsen Agabekjan Šahin

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v sredo na srečanju Globalnega zavezništva za uresničitev dveh držav v New Yorku poudarila, da je to edina rešitev za mir na Bližnjem vzhodu. S pakistanskim kolegom Mohamedom Išakom Darom pa je govorila tudi o sodelovanju obeh držav v Varnostnem svetu ZN. Udeležila se je tudi transatlantske večerje.

Fajon je dejala, da vsi skupaj nosijo moralno in pravno odgovornost za končanje trpljenja in preprečitev genocida. Pozvala je k takojšnjemu premirju in verodostojni palestinski upravi.

"Ta mora biti reformirana, legitimna in sposobna, podprta s trajnim financiranjem in prostim gibanje njenih voditeljev. Slovenija se z veseljem pridružuje pobudi Nujne koalicije za Palestino," je dejala ministrica.

Gre za koalicijo držav, ki želijo zagotoviti finančna sredstva za proračunske potrebe palestinske uprave in rešitev dveh držav.

"To vidimo kot bistveno skupno prizadevanje za okrepitev palestinske uprave v tem kritičnem trenutku in kot izraz odločnosti mednarodne skupnosti za zaščito izvedljivosti rešitve z dvema državama," je dejala ministrica in dodala, da Hamas ne sme biti del prihodnosti Palestine.

Omenila je slovensko priznanje Palestine, ukrepe proti naselbinam, spodbujanje usklajenega delovanja EU ter nastope v Varnostnem svetu. "Pozdravljamo nov val priznanj palestinske države. Toda priznanja sama po sebi niso dovolj - morajo jim slediti konkretni, časovno omejeni ukrepi," je dejala.

Na srečanju s pakistanskim kolegom Darom je ministrica poudarila pomen sodelovanja obeh držav v Varnostnem svetu ZN. Ministra sta se strinjala o pomenu preprečevanja in mirnega reševanja sporov, so sporočili z ministrstva.

Fajon se je po udeležbi na sprejemu, ki ga je za slovensko skupnost v New Yorku in predsednico Natašo Pirc Musar v cerkvi sv. Cirila pripravilo veleposlaništvo Slovenije v ZDA, podala še na transatlantsko večerjo zunanjih ministrov držav članic UE, zveze Nato in ZDA, ki jo je gostil državni sekretar ZDA Marco Rubio.

Večerje sta se udeležila še visoka predstavnica EU za zunanjo politiko Kaja Kallas in generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte, kakor tudi zunanji ministri Azerbajdžana, Armenije, Švice in Ukrajine.

Rubio je poudaril pomen transatlantskega partnerstva za ohranjanje miru in doseganje blaginje, zgodovinsko zavezo držav članic Nata, da povečajo izdatke za obrambo ter pomen nadaljnjega diplomatskega sodelovanja za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino.

Poudaril je tudi pomen soočanja z zlonamernim vplivom Kitajske, skupnega sodelovanja za stabilnost Bližnjega vzhoda, med drugim z zagotovilom, da Iran nikoli ne bo razvil ali pridobil jedrskega orožja, ter pomen dosežka predsednika Donalda Trumpa, ki je Armenijo in Azerbajdžan popeljal na pot k trajnemu miru, je sporočil State Department.