Najhujši napad na dansko kritično infrastrukturo doslej

Kdo je upravljal z droni, ki so leteli nad štirimi letališči?

Nad štirimi letališči na Danskem so ponoči opazili drone, zaradi česar je bilo eno od njih več ur zaprto, je danes sporočila policija. V podobnem incidentu so ta teden začasno že ustavili promet na letališču v Koebenhavnu. Preiskava se nadaljuje, zaenkrat pa ni znano niti, kdo je upravljal z droni niti motiv za to, poročajo tuje tiskovne agencije.

Drone so opazili nad letališči v krajih Aalborg, Esbjerg, Sonderborg in na letalskem oporišču Skrydstrup, nakar so po navedbah policije sami odleteli stran.

Letališče v Aalborgu, ki leži na severu Danske in je za Koebenhavnom eno največjih v državi, so za nekaj ur zaprli. Preusmerili so tri lete. "Dronov, ki so nekaj ur leteli nad zelo velikim območjem, ni bilo mogoče sestreliti," je glede dogajanja dejal predstavnik policije.

Poročila o aktivnosti dronov nad preostalimi tremi manjšimi letališči na jugu države so po navedbah oblasti prejeli v sredo pozno zvečer. Esbjerga in Sonderborga niso zapirali, ker tam do danes zjutraj ni bilo predvidenih letov, v nobenem primeru pa naj obenem ne bi bilo nevarnosti za ljudi.

Droni so leteli z lučmi in dalo se jih je opazovati s tal, še vedno pa ne vedo, za kakšen tip je šlo in kakšen je motiv. Preiskavo vodijo v sodelovanju z dansko obveščevalno službo in vojsko.

Že v začetku tedna, v noči s ponedeljka na torek je bilo zaradi dronov več ur zaprto letališče v Koebenhavnu. Premierka Mette Frederiksen je dogodek opisala kot najrhujši napad na dansko kritično infrastrukturo doslej. Ruske vpletenosti ni izključila, čeprav Moskva to zanika.