Naslovnica nove Mladine / KONEC AMERIŠKE DEMOKRACIJE

Zakaj lahko Trump počne, kar hoče

V petek, 26. septembra, izide nova Mladina! V 39. letošnji številki, ki bo na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani, pišemo o koncu ameriške demokracije in razkrivamo, zakaj lahko predsednik ZDA Donald Trump počne, kar hoče. Naslovnico je oblikoval Damjan Ilić, fotografijo pa smo izbrali v digitalni knjižnici Getty Images.

